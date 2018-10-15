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Türk ve Suudi Arabistan ortak arama ekibi başkonsolosluk yolunda

15.10.2018 15:42 | Son Güncelleme

Ortak ekibin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim günü bazı konsolosluk işlemleri için gittiği ancak bir daha kendisinden haber alınamadığı Suudi Arabistan başkonlosluk binasında arama yapması bekleniyor

Türk ve Suudi Arabistan ortak arama ekibi başkonsolosluk yolunda

Ortak ekibin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim günü bazı konsolosluk işlemleri için gittiği ancak bir daha kendisinden haber alınamadığı Suudi Arabistan başkonlosluk binasında arama yapması bekleniyor

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