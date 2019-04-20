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Türk ve yabancı afet yöneticilerinden Kaynaşlı'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 17:47 | Son Güncelleme

TİKA, JICA, ADTÜ Afet Yönetimi Merkezi ve AFAD tarafından düzenlenen eğitim programı kapsamında katılımcılar, 12 Kasım 1999 depreminin merkez üssü Kaynaşlı'yı ziyaret ederek bilgi aldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), ODTÜ Afet Yönetimi Merkezi ve AFAD iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimi programına katılan uluslararası afet yöneticileri, Düzce'yi ziyaret etti.

Bangladeş, Filipinler, Myanmar ve Pakistan'dan bürokrat, akademisyen ve saha uygulayıcıları, Ankara, Bursa ve İstanbul'da sürdürülen eğitim programı kapsamında Düzce'ye geldi.

Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek, katılımcılara kaymakamlık binasında sunum yaparak, deprem sonrasında ilçede yapılanlar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra ilçede bulunan ve depremde en fazla zarar gören Çele Mahallesi ve Şirinevler bölgelerini ziyaret eden heyet, Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi ve Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yetkililerden bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Düzce

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