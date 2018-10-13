HABER

Türk ve yabancı öğrenciler "badi sistemi"yle kaynaşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 11:12 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde, yabancı öğrencilerin Türk akranlarıyla kaynaşması ve dayanışmasına katkı sağlamak amacıyla askerlikte uygulanan "badi sistemi" oluşturuldu - KİYÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Muharrem Şahiner: "Öğrencilerimizin bu şekilde farklı uluslardan ve kültürlerden oluşan, evrenseli yansıtan bir yapının sosyal uyumluluk içerisinde en verimli şekilde yaşamasını istiyoruz. Kurulacak arkadaşlıkların öğrencilerimizin özellikle iletişim ve dil öğrenimine ciddi anlamda katkı sunacağını düşünüyoruz"

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde (KİYÜ) yabancı öğrenciler, Türk akranlarıyla askerlikte uygulanan "badi sistemi" ile kaynaşacak.

KİYÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Muharrem Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerinde eğitim gören Türk ve yabancı öğrencilerin birbirleriyle olan diyaloglarına katkıda bulunmak ve karşılıklı etkileşimlerini artırmak adına böyle bir proje hazırlamaya karar verdiklerini söyledi.

Oluşturulan sistemle Türk ve yabancı öğrencilerin birbirleriyle eşleştirilerek aralarında bir bağ kurulmasını sağlamayı hedeflediklerini belirten Şahiner, bu bağla kültürel ve sosyal paylaşımların artacağına inandıklarını ifade etti.

Şahiner, bu sayede öğrencilerin birbirlerini tanıma imkanı olacağını, birbirlerine karşı hoşgörülerinin artacağını düşündüklerini dile getirerek, aynı zamanda Türkiye'nin de genel politikası olan, misafirlerin sosyal hayata entegrasyonunu hızlandırma amacına da katkı sunulacağına inandıklarını anlattı.

Muharrem Şahiner, "Yabancı öğrencilerin, özellikle de Suriyelilerin üniversitedeki öğrencilerle kaynaşmalarını, onların ülkemizin değerlerini daha iyi kavrayabilmelerini, bunu gittikleri ülkelerde insani değerler olarak oradaki halklara aktarabilmelerini ve buradaki hayatlarının daha yaşanabilir, daha güzel olmasını sağlamak amacıyla badi sistemi kurduk. Bu sistemde, Türk öğrenciyi yabancı bir öğrenciyle eşleştirerek aralarında bir arkadaşlık bağı kurmalarını hedeflemekteyiz." diye konuştu.

Öğrencilerin bu şekilde farklı uluslardan ve kültürlerden oluşan, evrenseli yansıtan bir yapıyı verimli şekilde yaşamalarını istediklerini ifade eden Şahiner, "Kurulacak arkadaşlıkların, öğrencilerimizin özellikle iletişim ve dil öğrenimine ciddi anlamda katkı sunacağını düşünüyoruz." dedi.

Şahiner, Türkiye'nin özellikle Suriye halkının savaş döneminde hep yanında olduğunu, maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü imkanı seferber ettiğini, tüm bunları yaparken de eğitim çağındaki çocuklar ve gençleri unutmayarak onlara destek olduğunu aktardı.

Yönetim olarak üniversitede eğitim gören yabancı öğrencilerin bir an olsun yalnız bırakılmadığını, bu sayede kötü niyetli oluşumların ağına düşmelerinin önüne geçildiğini dile getiren Şahiner, "Biz kurduğumuz badi sistemi sayesinde, öğrencilerin birbirini tanımasını ve uç noktalarda gezmeyip ortak bir noktada buluşarak daha sağlıklı düşünmelerini, geleceklerini daha çağdaş değerler üzerine kurmalarını hedeflemekteyiz. Projemizi ilerleterek, genişleterek devam ettirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Öğrenciler sistemden memnun

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden Merve Özkan, oluşturulan sistemden çok memnun olduğunu belirterek, arkadaşıyla farklı bölümlerde okumasına rağmen kendisine fayda sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

Esma Kübra Temeloğlu da Kilis'in bulunduğu konum itibariyle çok sayıda Suriyeli öğrenciye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, uygulamanın, Türk ve Suriyeli tüm öğrenciler için verimli olacağını düşündüğünü, arkadaşıyla okulun bitmesi halinde bile dostluğunu sürdüreceğini ifade etti.

İlahiyat Fakültesi öğrencisi Maha el-Casim ise Türk arkadaşlarıyla iletişimlerinin çok iyi olduğunu, Türkçe ve Arapça derslerinde birbirlerinden faydalandıklarını ve bu durumdan çok memnun kaldıklarını belirterek, "Burada hiç ayrımcılık görmüyoruz, hepimiz öğrenciyiz, hepimiz kardeşiz. Onlar bizim kültürümüzü öğreniyorlar biz de onların. Bu imkanları bize sunduğu için Türkiye Cumhuriyeti Devletini teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
İstanbullulara gökkuşağı sürpriziİstanbullulara gökkuşağı sürprizi
İstanbul'da sokak isimleri değişti: Uğur Mumcu, Hrant Dink, Eren Bülbül...İstanbul'da sokak isimleri değişti: Uğur Mumcu, Hrant Dink, Eren Bülbül...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaynaşma ve dayanışma Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü uluslararası yabancı öğrenciler

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

İlginizi Çekebilir

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da sokak isimleri değişti: Uğur Mumcu, Hrant Dink, Eren Bülbül...

İstanbul'da sokak isimleri değişti: Uğur Mumcu, Hrant Dink, Eren Bülbül...

İş adamı bu fotoğraf sonrası tekrar tutuklandı!

İş adamı bu fotoğraf sonrası tekrar tutuklandı!

Şırnak'ta yürekler ağza geldi! 12 asker yaralı

Şırnak'ta yürekler ağza geldi! 12 asker yaralı

Ahmet Hakan'dan Melih Gökçek'e Hilal Cebeci'li gönderme: Çav Bella klibini nasıl kaçırırsın yahu

Ahmet Hakan'dan Melih Gökçek'e Hilal Cebeci'li gönderme: Çav Bella klibini nasıl kaçırırsın yahu

TSK duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

TSK duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

Kol kırığı diye gitti, hayatı karardı! Yaşam savaşı veriyor

Kol kırığı diye gitti, hayatı karardı! Yaşam savaşı veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.