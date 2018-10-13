KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde (KİYÜ) yabancı öğrenciler, Türk akranlarıyla askerlikte uygulanan "badi sistemi" ile kaynaşacak. KİYÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Muharrem Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerinde eğitim gören Türk ve yabancı öğrencilerin birbirleriyle olan diyaloglarına katkıda bulunmak ve karşılıklı etkileşimlerini artırmak adına böyle bir proje hazırlamaya karar verdiklerini söyledi. Oluşturulan sistemle Türk ve yabancı öğrencilerin birbirleriyle eşleştirilerek aralarında bir bağ kurulmasını sağlamayı hedeflediklerini belirten Şahiner, bu bağla kültürel ve sosyal paylaşımların artacağına inandıklarını ifade etti. Şahiner, bu sayede öğrencilerin birbirlerini tanıma imkanı olacağını, birbirlerine karşı hoşgörülerinin artacağını düşündüklerini dile getirerek, aynı zamanda Türkiye'nin de genel politikası olan, misafirlerin sosyal hayata entegrasyonunu hızlandırma amacına da katkı sunulacağına inandıklarını anlattı.

Muharrem Şahiner, "Yabancı öğrencilerin, özellikle de Suriyelilerin üniversitedeki öğrencilerle kaynaşmalarını, onların ülkemizin değerlerini daha iyi kavrayabilmelerini, bunu gittikleri ülkelerde insani değerler olarak oradaki halklara aktarabilmelerini ve buradaki hayatlarının daha yaşanabilir, daha güzel olmasını sağlamak amacıyla badi sistemi kurduk. Bu sistemde, Türk öğrenciyi yabancı bir öğrenciyle eşleştirerek aralarında bir arkadaşlık bağı kurmalarını hedeflemekteyiz." diye konuştu. Öğrencilerin bu şekilde farklı uluslardan ve kültürlerden oluşan, evrenseli yansıtan bir yapıyı verimli şekilde yaşamalarını istediklerini ifade eden Şahiner, "Kurulacak arkadaşlıkların, öğrencilerimizin özellikle iletişim ve dil öğrenimine ciddi anlamda katkı sunacağını düşünüyoruz." dedi. Şahiner, Türkiye'nin özellikle Suriye halkının savaş döneminde hep yanında olduğunu, maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü imkanı seferber ettiğini, tüm bunları yaparken de eğitim çağındaki çocuklar ve gençleri unutmayarak onlara destek olduğunu aktardı.