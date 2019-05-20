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Türk ve Yunan heyetler, Atina'da bir araya gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

  MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Türkiye ve Yunanistan savunma bakanlıkları heyetlerinin 20- 25 Mayıs'ta Atina'da bir araya geleceği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Türkiye ve Yunanistan savunma bakanlıkları heyetlerinin 20- 25 Mayıs'ta Atina'da bir araya geleceği açıklandı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, 'Ege Denizi'nde Güven Arttırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları' başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek maksadıyla teknik görüşmeler, 20- 25 Mayıs 2019 tarihlerinde Atina'da gerçekleştirilecektir" denildi.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)

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