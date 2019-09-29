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Türk ve Yunan müzisyenlerin alkışlanan dostluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 12:09 | Son Güncelleme

Yunan müzisyen Sokratis Sinopoulos ve Türk müzikolog Derya Türkan, İstanbul'da 25 yıl önce tanıştıkları gün ilk kez birlikte çaldı - Müzik zevklerinin ve uyumun bir araya getirdiği ikilinin notaları, o günden bu yana hiç ayrılmadı - Türkan: - "O gün birlikte çaldık, beraber müzik yaptık. Sanki yıllardır birlikteymişiz gibi bir ruh birliği, ikimizi de çok heyecanlandırdı" - Sinopoulos: - "Tanıştığımız gün kendimi, kaybetmiş kardeşimi bulmuş gibi hissettim. O günden beri birlikteyiz, beraber çalıyoruz"

MELİKE KINACI - İstanbul'da 25 yıl önce tanışan Yunan kemençe sanatçısı Sokratis Sinopoulos ve Türk müzikolog Derya Türkan'ın yolları, o gün ilk kez birlikte ve uyum içinde çaldıktan sonra bir daha hiç ayrılmadı.

Sinopoulos ve Türkan, yıllar önce ses sanatçısı Alaaddin Yavaşça'nın bulunduğu bir etkinlikte tanıştı. O gün birlikte çalan iki sanatçı, müzik uyumlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi.

Yakaladıkları uyumla, "çok eskiden beri tanışıyormuş" hissine kapılarak birlikte çalışmaya başlayan iki sanatçı, yıllar içinde birbirlerine hem iyi birer dost hem de yol arkadaşı oldu.

Bugüne dek birlikte iki albüm çıkaran ikili, gerek Yunanistan'da gerekse Türkiye'de birlikte anılmaya başlandı. 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde konser veren Türkan ve Sinopuolos, müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Türk müzikolog ve virtüöz Derya Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci kez katıldığı festivalde dostuyla aynı sahneyi paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Sinopuolos ile müzik sayesinde kesişen yollarının onlara büyük tecrübe kattığını anlatan Türkan, şöyle devam etti:

"Sokratis'le yaklaşık 25 seneye yakın bir arkadaşlığımız, dostluğumuz ve müzikal birlikteliğimiz var. İkimizin de ilham aldığı müzisyen Tamburi Cemil Bey ve ondan sonra da bu İstanbul kemençesini çok farklı yerlere götüren, ikimizin de hocası İhsan Özgen'in aramızdaki uyumu fark etmemizdeki emeği büyüktür. Sokratis bir etkinliğe katılmak için İstanbul'a gelmişti. Bir dostumuz bizi tanıştırdı ve o gün birlikte çaldık, beraber müzik yaptık. Sanki yıllardır birlikteymişiz gibi bir ruh birliği, ikimizi de çok heyecanlandırdı."

- "Festival, ülke kültürü için çok büyük kazanç"

Festivalin birçok farklı kültürü aynı noktada buluşturduğunu belirten Türkan, "Etkinliğin ülke kültürüne son derece katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Çeşitli ülkelerden müzisyenlerin katıldığı bu büyük organizasyonda ben de bu müzisyenlerin arasında olmaktan son derece mutluyum. Zaten Konya çok orijinal ve kendine has, derin kültürü olan bir şehir. O yüzden böyle bir şehirde, böyle bir festivalin devamlı halde olması güzel. Bu festivalin arkasında çok ciddi ve özel bir emek var. Devletimiz de buna çok katkıda bulunuyor. Festival, ülke kültürü için çok büyük kazanç diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında Sinopoulos'la hazırladıkları konsere ilişkin bilgi veren Türkan, " 'İstanbul Projesi' diye adlandırdığımız bu projeyi bugün ilk kez Konya'da sahneledik. Farklı bir bakış açımız var. Burada geleneksel müzik, farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sevgili Ahmet Çalışır da güzel sesiyle bizimle oldu. Dinleyicilerden güzel tepkiler aldık." diye konuştu.

- Yunan sanatçının Mevlana aşkı

Sokratis Sinopoulos da müziğin kültürleri, insanları birlikte tutacağına inandığını söyledi.

Türk ve Yunan kültürünün, yemeklerinin, müziklerinin büyük benzerlikler taşıdığını ve bu nedenle Türkiye'deyken kendisini çok rahat hissettiğini dile getiren Sinopoulos, şöyle devam etti:

"Derya ile dostluğumuz da çok güzel ilerledi. İstanbul'da Aladdin Yavaşça'nın olduğu bir etkinlikte karşılaştık ve tanıştığımız gün kendimi kaybetmiş kardeşimi bulmuş gibi hissettim. O günden beri birlikteyiz, beraber çalıyoruz. Umarım böyle de devam edecek."

Sinopoluos, Konya’ya ilk defa geldiğini ve çok etkilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada olmak benim için büyük bir onur. Mevlana'yı da biliyorum ve kendisini müzik vesilesiyle tanıdım. Mevlevi müziğini de icra etmeyi öğrendim. Çok sevdiğim bir müzik tarzı, semayı destekleyen bir müzik. Beni her zaman çok etkiliyor. Müziklerimiz, kültürümüz çok yakın. Bundan sonra Türkiye'ye de Konya'ya da ziyaretlerimi yoğunlaştıracağım."

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Derya Türkan Konya Mistik Müzik Festivali Yunan kemençe sanatçısı Sokratis Sinopoulos

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