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Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden başhekim atamalarına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 10:01 | Son Güncelleme

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesine yapılan başhekim yardımcısı atamasına ilişkin medyada yer alan eleştirilerle ilgili bir açıklama yaptı.Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden yapılan açıklamada, “Son günlerde gerek yazılı ve görsel basında, gerekse sosyal medyada Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesine başhekim yardımcısı olarak Doktor Öğretim Görevlisi Sayın Muhammed Bora Uzuner’in atanması sonrası yanlış bilgilere dayalı olarak haksız bir şekilde bir meslek grubunun itibarını zedeleyici mahiyette eleştiriler yer almıştır.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesine yapılan başhekim yardımcısı atamasına ilişkin medyada yer alan eleştirilerle ilgili bir açıklama yaptı.
Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden yapılan açıklamada, “Son günlerde gerek yazılı ve görsel basında, gerekse sosyal medyada Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesine başhekim yardımcısı olarak Doktor Öğretim Görevlisi Sayın Muhammed Bora Uzuner’in atanması sonrası yanlış bilgilere dayalı olarak haksız bir şekilde bir meslek grubunun itibarını zedeleyici mahiyette eleştiriler yer almıştır. Muhammed Bora Uzuner, Veteriner Fakültesi mezunu olup, Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Anatomi Anabilim Dalında doktora yapmış başarılı bir bilim insandır. Başhekim yardımcılığına atanmasının öncesinde ise aynı fakültenin dekan yardımcılığı görevinde de bulunmuştur” denildi.
Hekimlik eğitiminin temel bilimlerin eğitimi ile başladığı ve bu eğitimlerin diş hekimi, veteriner hekim ve beşeri
hekimler için ortak eğitim alanı olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Hocamız, bugüne kadar bütün akademik çalışmalarını beşeri tıp üzerine yoğunlaştıran, konusu ile ilgili çok sayıda bilimsel çalışmalar yürütmüş değerli bir akademisyendir. Hekimlik eğitimi, fizyoloji, patoloji, mikrobiyoloji, biyokimya ve anatomi gibi temel bilimlerin eğitimleri ile başlar. Bu eğitimler, beşeri hekim, diş hekimi ve veteriner hekimler için aynı müfredatı içeren ortak eğitim alanıdır. Hekimliğin temelini oluşturan bu eğitimler birçok üniversitede ortak sınıflarda verilmiştir. Bu çerçevede birçok tıp fakültesinin temel bilimler bölümlerinin öğretim üyeleri, hatta anabilim dalı başkanları veteriner hekim kökenlidir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, bir meslek mensubumuzun haksız ve mesnetsiz ifadelerle atandığı göreve layık görülmemesini ve mesleğimizin kamuoyu nezdinde kişisel polemiklere alet edilerek küçük düşürülmesine yönelik yaklaşımları kınıyoruz.”

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