HABER

"Türk Yahudi Kültürü ve Mirasına Yolculuk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 13:26 | Son Güncelleme

"Yahudi Kültürü Avrupa Günü" dolayısıyla Türkiye'de yaşayan Yahudilerin kültürü ve gelenekleri çeşitli etkinliklerle tanıtıldı - Beyoğlu'daki Neve Şalom Sinagogu ve Kültür Merkezi ile 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'ndeki, "Hikayelerle Biz" temalı etkinlikte, Türkiye'de yaşayan Musevilerin, müziği, dansı, geçmişten günümüze tatları örnekleriyle anlatıldı

İSTANBUL (AA) - Yahudilerin yaşadığı 35 farklı ülkede organize edilen "Yahudi Kültürü Avrupa Günü" dolasıyla Türkiye'de yaşayan Musevilerin kültürleri ve gelenekleri tanıtıldı.

Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu ve Kültür Merkezi ile 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nde "Hikayelerle Biz" temasıyla düzenlenen, "Türk Yahudi Kültürü ve Mirasına Yolculuk" konulu etkinlikte, Türkiye'de yaşayan Musevilerin, müziği, dansı, lezzetleri ve gelenekleri örneklerle anlatıldı.

2001'den beri kutlanan "Yahudi Kültürü Avrupa Günü" kapsamındaki "Türk Yahudi Kültürü ve Mirasına Yolculuk" organizasyonunda 6 farklı salon ve müzede çeşitli etkinliklerle Türk Musevilerinin yaşantıları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Sinagogun alt katındaki "Kırmızı Salon"da kurulan ve üzerinde "Gelin Tanış olalım" ifadesi yazan masada bekleyen gençler, misafirlerin her türlü sorularına cevap vererek, Yahudilerin gelenek ve görenekleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Mor salonda yazar Naim Güleryüz, "Tarih Boyunca Trakya ve Anadolu'daki Yahudi Yerleşim Yerleri" isimli kitabının tanıtımını yaparken, yazar Moris Levi ise "Kendi Kendime Masal Anlatıyorum" kitabından bölümler aktararak davetlilerle sohbet etti.

Şeli Gaon ve Süzet Herman ise "Juedo Espanyol 500 yaşında ama hep genç" konulu söyleşide, Batı'daki iç karışıklıklar nedeniyle yaşadıkları yerleri terk edip Türkiye'ye gelen Sefarad Yahudilerinin dilleri hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte Yahudi müziğinden örnekler sunulurken, sinagog ilahileri seslendirildi. "Birlikte pişirelim" konulu etkinlikte ise Sefarad mutfağından örnekler sunuldu, öğle yemeğinde ise katılımcılara bu kültürün lezzetleri tattırıldı.

Programa katılanlar, Neve Şalom Sinagogu'nun üst katındaki 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'ni gezdi.

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Müdürü Nisyan İşman Allovi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu günün, 35 Avrupa ülkesiyle senkronize şekilde kutlandığını söyledi.

7 yıldan beridir farklı temalarla bu günlere taşıdıkları etkinliğin bu yıl ki temasının "Hikayelerle Biz" olduğunu belirten Allovi, "Bu gün içerisinde gelen misafirler, çok farklı Yahudi hikayelerini dinleyebilecekler. Bugün birçok farklı etkinliğe aynı anda ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

Konukların İzzet Keribar'ın "Türkiye'de Yahudi Yaşamı" isimli sergisi başta olmak üzere farklı sergileri gezebilme imkanına kavuşacaklarını aktaran Allovi, "Çocuklar için etkinlikler düzenleniyor. Çok farklı etkinliklerden biri de İzmir geleneklerine göre Yahudi düğünü nasıl olur? Bunun için temsili bir düğün gerçekleştirilecek. Ardından konser olacak. Çeşitlik kişiler hikayelerini anlatacak." diye konuştu.

Etkinliklerin gün boyunca devam edeceğini dile getiren Allovi, şöyle devam etti:

"Günlük hayata insanlar, Yahudilerle çok fazla karşılaşmıyorlar. Dolayısıyla insanların kafasında birçok soru oluyor. 'Gelin tanış olalım' etkinliğinden sorumlu olan ekip, Türk Yahudilerine ilişkin, insanların aklına takılan tüm sorulara cevap veriyor. Onlar gelen misafirlerle sohbet ediyorlar. Sonra bu sohbetlerden kitaplar oluşuyor."

Allovi, müdürü olduğu müzenin cumartesi günü dışında 6 gün boyunca ziyaretçilere açık olduğunu ve dileyen herkesin hiçbir ücret ödemeden sadece kimliğini göstererek müzeyi gezebileceğini belirtti.

Yılda 15 bin kişinin müzeyi ziyaret ettiğini belirten Allovi, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlar müzeye geldiklerinde Türk Yahudilerinin kim olduğunu öğreniyorlar. Bir Yahudi'nin doğumundan ölümüne kadarki gelenekleri nelerdir, bunun hakkında bilgi alıyorlar. Yahudilerin yemek tariflerinden tutun Türkiye'deki tüm sinagogları hakkında da bilgi sahibi olabiliyorlar. Ayrıca yılda bir defa kutladığımız Yahudi Kültür gününde, temalar sürekli değiştiği için sergiler de değişiyor. Burası, Yahudilerin Anadolu'daki tarihine ışık tutuyor. Sabahtan itibaren buraya gelen bir kişi, Türk Yahudilerine ait, müziği, ilahileri, dansı, tatlarını, kültür, gelenek ve göreneklerine ilişkin bilgiler öğrenecek, objeler görebilecek ve bilgi sahibi olacaktır."

PARTNERÖzel aşk şarkınızı dinlediniz mi?Özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?
Damadın kafasında yumurta kırıp, una buladılarDamadın kafasında yumurta kırıp, una buladılar
Diriliş Kilisesi'ndeki ayinde Brunson için duaDiriliş Kilisesi'ndeki ayinde Brunson için dua
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa ülkeleri beyoğlu Neve Şalom Tanıtım Günleri Türk Yahudileri

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

İlginizi Çekebilir

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti

ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!

Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!

İçki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattı

İçki şişesiyle caddeye indi, polislere sevgilisini arattı

İstanbul'da ender rastlanan 'mekik kelebeği’ yakalandı

İstanbul'da ender rastlanan 'mekik kelebeği’ yakalandı

Antalya'da ilk kez görüntülenen mavi orkinos zıpkınla avlandı

Antalya'da ilk kez görüntülenen mavi orkinos zıpkınla avlandı

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Son dakika! Türkiye genelinde 'Hırsız Kapanı 4' operasyonu başladı: 3 bin 135 kişi gözaltında!

Son dakika! Türkiye genelinde 'Hırsız Kapanı 4' operasyonu başladı: 3 bin 135 kişi gözaltında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.