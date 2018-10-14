İSTANBUL (AA) - Yahudilerin yaşadığı 35 farklı ülkede organize edilen "Yahudi Kültürü Avrupa Günü" dolasıyla Türkiye'de yaşayan Musevilerin kültürleri ve gelenekleri tanıtıldı.
Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu ve Kültür Merkezi ile 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nde "Hikayelerle Biz" temasıyla düzenlenen, "Türk Yahudi Kültürü ve Mirasına Yolculuk" konulu etkinlikte, Türkiye'de yaşayan Musevilerin, müziği, dansı, lezzetleri ve gelenekleri örneklerle anlatıldı.
2001'den beri kutlanan "Yahudi Kültürü Avrupa Günü" kapsamındaki "Türk Yahudi Kültürü ve Mirasına Yolculuk" organizasyonunda 6 farklı salon ve müzede çeşitli etkinliklerle Türk Musevilerinin yaşantıları hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Sinagogun alt katındaki "Kırmızı Salon"da kurulan ve üzerinde "Gelin Tanış olalım" ifadesi yazan masada bekleyen gençler, misafirlerin her türlü sorularına cevap vererek, Yahudilerin gelenek ve görenekleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
Mor salonda yazar Naim Güleryüz, "Tarih Boyunca Trakya ve Anadolu'daki Yahudi Yerleşim Yerleri" isimli kitabının tanıtımını yaparken, yazar Moris Levi ise "Kendi Kendime Masal Anlatıyorum" kitabından bölümler aktararak davetlilerle sohbet etti.
Şeli Gaon ve Süzet Herman ise "Juedo Espanyol 500 yaşında ama hep genç" konulu söyleşide, Batı'daki iç karışıklıklar nedeniyle yaşadıkları yerleri terk edip Türkiye'ye gelen Sefarad Yahudilerinin dilleri hakkında bilgi verdi.
Etkinlikte Yahudi müziğinden örnekler sunulurken, sinagog ilahileri seslendirildi. "Birlikte pişirelim" konulu etkinlikte ise Sefarad mutfağından örnekler sunuldu, öğle yemeğinde ise katılımcılara bu kültürün lezzetleri tattırıldı.
Programa katılanlar, Neve Şalom Sinagogu'nun üst katındaki 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'ni gezdi.
500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Müdürü Nisyan İşman Allovi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu günün, 35 Avrupa ülkesiyle senkronize şekilde kutlandığını söyledi.
7 yıldan beridir farklı temalarla bu günlere taşıdıkları etkinliğin bu yıl ki temasının "Hikayelerle Biz" olduğunu belirten Allovi, "Bu gün içerisinde gelen misafirler, çok farklı Yahudi hikayelerini dinleyebilecekler. Bugün birçok farklı etkinliğe aynı anda ev sahipliği yapıyoruz." dedi.
Konukların İzzet Keribar'ın "Türkiye'de Yahudi Yaşamı" isimli sergisi başta olmak üzere farklı sergileri gezebilme imkanına kavuşacaklarını aktaran Allovi, "Çocuklar için etkinlikler düzenleniyor. Çok farklı etkinliklerden biri de İzmir geleneklerine göre Yahudi düğünü nasıl olur? Bunun için temsili bir düğün gerçekleştirilecek. Ardından konser olacak. Çeşitlik kişiler hikayelerini anlatacak." diye konuştu.
Etkinliklerin gün boyunca devam edeceğini dile getiren Allovi, şöyle devam etti:
"Günlük hayata insanlar, Yahudilerle çok fazla karşılaşmıyorlar. Dolayısıyla insanların kafasında birçok soru oluyor. 'Gelin tanış olalım' etkinliğinden sorumlu olan ekip, Türk Yahudilerine ilişkin, insanların aklına takılan tüm sorulara cevap veriyor. Onlar gelen misafirlerle sohbet ediyorlar. Sonra bu sohbetlerden kitaplar oluşuyor."
Allovi, müdürü olduğu müzenin cumartesi günü dışında 6 gün boyunca ziyaretçilere açık olduğunu ve dileyen herkesin hiçbir ücret ödemeden sadece kimliğini göstererek müzeyi gezebileceğini belirtti.
Yılda 15 bin kişinin müzeyi ziyaret ettiğini belirten Allovi, sözlerini şöyle tamamladı:
"İnsanlar müzeye geldiklerinde Türk Yahudilerinin kim olduğunu öğreniyorlar. Bir Yahudi'nin doğumundan ölümüne kadarki gelenekleri nelerdir, bunun hakkında bilgi alıyorlar. Yahudilerin yemek tariflerinden tutun Türkiye'deki tüm sinagogları hakkında da bilgi sahibi olabiliyorlar. Ayrıca yılda bir defa kutladığımız Yahudi Kültür gününde, temalar sürekli değiştiği için sergiler de değişiyor. Burası, Yahudilerin Anadolu'daki tarihine ışık tutuyor. Sabahtan itibaren buraya gelen bir kişi, Türk Yahudilerine ait, müziği, ilahileri, dansı, tatlarını, kültür, gelenek ve göreneklerine ilişkin bilgiler öğrenecek, objeler görebilecek ve bilgi sahibi olacaktır."
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