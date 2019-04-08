Türk yapı sektörü Katar'a çıkarma yapacak

İSTANBUL (AA) - Katar'da yapı sektörüne yönelik düzenlenen Uluslararası İnşaat Teknolojisi, Yapı Malzemeleri, Ekipmanları ve Çevre Teknolojileri Ticaret Fuarı (Project Qatar) Türk firmalarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi, Doha'da düzenlenecek olan Project Qatar Fuarı'nda yer alacak.

29 Nisan-1 Mayıs'ta düzenlenecek fuarda Türkiye üç ihracatçı birliği ile yer alacak. Fuardaki etkinlikler İDDMİB Ticaret heyeti ile başlayıp İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) resepsiyonu ile devam edecek.

Fuar süresince Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADDMİB) ise info stant ile katılım gösterecek. Türkiye bu fuara toplam 39 firma ile katılacak.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB bünyesinde faaliyet gösteren Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar, Katar'da müteahhitlik sektörünün son dönemde çok canlı olduğunu belirterek, fuar ile eş zamanlı olarak İDDMİB bünyesinde yapı malzemelerine yönelik bir sektörel ticaret heyetinin de organize edildiğini kaydetti.