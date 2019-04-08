HABER

Türk yapı sektörü Katar'a çıkarma yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi, Doha'da düzenlenecek olan İnşaat Teknolojisi, Yapı Malzemeleri, Ekipmanları ve Çevre Teknolojileri Ticaret Fuarı'nda (Project Qatar) yer alacak - Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar: - ""2018 yılında Yapı Malzemeleri sektörü olarak Katar'a 262 milyon dolar ihracat yaptık. En fazla ihracatı yapılan ürün gruplarında inşaat demiri, yalıtım kabloları, ahşap banyo-mutfak mobilyası ve prefabrik yapılar ilk sıralarda yer aldı. 2019 yılına da hızlı bir şekilde başladık. Ocak ayında 33 milyon dolar civarında ihracat yaptık"

İSTANBUL (AA) - Katar'da yapı sektörüne yönelik düzenlenen Uluslararası İnşaat Teknolojisi, Yapı Malzemeleri, Ekipmanları ve Çevre Teknolojileri Ticaret Fuarı (Project Qatar) Türk firmalarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi, Doha'da düzenlenecek olan Project Qatar Fuarı'nda yer alacak.

29 Nisan-1 Mayıs'ta düzenlenecek fuarda Türkiye üç ihracatçı birliği ile yer alacak. Fuardaki etkinlikler İDDMİB Ticaret heyeti ile başlayıp İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) resepsiyonu ile devam edecek.

Fuar süresince Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADDMİB) ise info stant ile katılım gösterecek. Türkiye bu fuara toplam 39 firma ile katılacak.

- "Büyük projelere 25 milyar avro"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB bünyesinde faaliyet gösteren Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar, Katar'da müteahhitlik sektörünün son dönemde çok canlı olduğunu belirterek, fuar ile eş zamanlı olarak İDDMİB bünyesinde yapı malzemelerine yönelik bir sektörel ticaret heyetinin de organize edildiğini kaydetti.

Urfalılar, ticaret heyetinde 16 firmanın olacağını aktararak, ülke genelindeki önde gelen satın almacılarla buluşacaklarını dile getirdi.

Katar'ın son yıllarda büyük projelerle öne çıktığını anımsatan Urfalılar, hükümetin altyapı programlarının bundan sonraki dönemde de ekonomik aktivitenin motoru olacağını ifade etti.

Urfalılar, ayrıca petrol fiyatlarındaki artışın da Katar ekonomisi için son derece önemli olduğunun altını çizerek, yaşanacak mali rahatlama ile birlikte inşaat ve diğer alanlarda büyümenin hızlanabileceğini vurguladı.

Katar'ın büyük projelere 25 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığına dikkati çeken Urfalılar, sağlık, eğitim, ulaşım ve altyapı sektörlerinde büyük bir potansiyel olduğunu belirtti.

Urfalılar, Katar'ın geçen yıl sadece metro, tramvay hattı, sahil yolu ve otoyol projeleri için 11 milyar dolarlık bütçe sağladığını aktararak, "2018 yılında Yapı Malzemeleri sektörü olarak Katar'a 262 milyon dolar ihracat yaptık. En fazla ihracatı yapılan ürün gruplarında inşaat demiri, yalıtım kabloları, ahşap banyo-mutfak mobilyası ve prefabrik yapılar ilk sıralarda yer aldı. 2019 yılına da hızlı bir şekilde başladık. Ocak ayında 33 milyon dolar civarında ihracat yaptık." ifadelerini kullandı.

PARTNER Bu sakızı çiğneyen hızla kilo veriyor Bu sakızı çiğneyen hızla kilo veriyor
Üniversiteliler, ilkokul öğrencileri için pazarda terlik sattıÜniversiteliler, ilkokul öğrencileri için pazarda terlik sattı
700 yıllık kılıç ve zırh, toruna emanet700 yıllık kılıç ve zırh, toruna emanet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İDDMİB

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

F.Bahçeli yıldız için şok sözler!

F.Bahçeli yıldız için şok sözler!

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karlar eriyince evleri su bastı

Karlar eriyince evleri su bastı

Günlük burç yorumları 8 Nisan Pazartesi - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Boğa burcunda ilerliyor!

Kocaeli'de büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi

Kocaeli'de büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi

Sakarya'da korkunç kaza: 30 yaralı

Sakarya'da korkunç kaza: 30 yaralı

İşçi sendikasına kumar operasyonu

İşçi sendikasına kumar operasyonu

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.