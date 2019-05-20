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Türk yapı sektöründen, Etiyopya’daki fuara yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden olan Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa 9-12 Ekim 2019 tarihleri arasında 10.

Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden olan Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa 9-12 Ekim 2019 tarihleri arasında 10. Uluslararası Yapı, Çelik, Yapı Malzemeleri ve Altyapı Fuarı’na hazırlanıyor. Fuarı düzenleyen Expotim’in Genel Müdürü Çağatay Erşahin, “Türkiye’nin Etiyopya’ya yaptığı ihracatın yarısını yapı malzemeleri oluşturduğu için Türk yapı malzemeleri sektöründen fuara yoğun talep var” dedi.
AddisBuild Uluslararası Yapı, Çelik, Yapı Malzemeleri ve Altyapı Fuarı, mimarlar, mühendisler, emlak müşavirleri, teknisyenler, satın alma yöneticileri, proje geliştiriciler, bina yöneticileri, tesis yöneticileri, fabrika müdürleri, hizmet yönetimi, enerji danışmanları, müteahhitler, yatırımcılar, elektrik kurumları, devlet yetkilileri ve üreticilerden oluşan çok geniş sektör profesyonellerini bir araya getiriyor.
Türkiye’nin Etiyopya’ya yaptığı 338 milyon dolarlık ihracatın 170 milyon dolarlık bölümünü yani yarısını Türk yapı malzemeleri sektörünün ihraç ettiği ürünler oluşturuyor. Bu açıdan bakıldığında AddisAbaba Uluslararası Yapı, Çelik, Yapı Malzemeleri ve Altyapı Fuarı, Türk firmalarına Etiyopya’ya ihracat yapmak için büyük bir fırsat sunuyor.
Erşahin, “Bu yıl talebin oldukça yoğun olduğunu gözlemliyoruz. Etiyopya altyapı yatırımlarına önem veren hızla gelişmekte olan bir ülke.2018 yılında yakaladığı yüzde 7,7’lik büyüme ile dünyanın en hızlı büyüyen 3. ülkesi olan Etiyopya sadece Türk yatırımcılar için değil, diğer uluslararası yatırımcılar için de cazibe merkezi haline geldi. Bu yıl fuara gelecek ziyaretçi sayısının 7 bini bulmasını bekliyoruz. Çünkü Etiyopya, inşaat ürünleri ve inşaat makinelerinin tamamında dışa bağımlı. Bu durum AddisBuild Uluslararası Yapı, Çelik, Yapı Malzemeleri ve Altyapı Fuarı’nı öne çıkartan bir başka etken” diye konuştu.

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