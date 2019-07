Türk Yapımcının 'Green' Adlı Kısa Filmi Oscar Yolunda

“Ben Mustafa Kaymak, Ankaralıyım New York'ta yaşıyorum. 2008 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunuyum. Ardından Amerika'ya taşındım. Alaska'ya önce. 2008-2011 arasında Alaska'da yaşadım. Bir dönem gazetecilik yaptım. Bir dönem tiyatro yazarlığı yaptım. 2011'de New York'a taşındım. Columbia Üniversitesi'nde metin yazarlığı yüksek lisansı yaptım. 2011-2014 arasında bu eğitim sürecini bitirdikten sonra 2014'te film yapımcılığı yüksek lisansı yapmaya karar verdim. 2017'de bunu tamamladım. Green filmi bitirme tezimdi Columbia'da yapımcılık üzerine.

Film gerçek bir hayat hikayesinden esinleniyor. Tiyatro festivali için New York'ta olduğum zaman bu hikayeyi yazmaya karar verdim. Aynı evi paylaştığım 8-9 arkadaş vardı. Onlardan bir tanesinin hikayesi bu. Önce tiyatro formunda, ardından ekrana adapte ettim. Suzanne Andrews Correa adında aslen Meksikalı bir kadın yönetmenle iş birliği yaparak bu filmi tamamladık.”

“Film şu anki haliyle Oscar başvurusunu yapmak üzere. Oscar'a kalifiye olduk ödül sayesinde. Beraberinde 80 ile 100 arasında film başvurusu oluyor her yıl. Çünkü Oscar'a başvurmak için de belli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Dediğim gibi Sundance'teki ödül sayesinde buna şimdi kalifiye olduk. Büyük ihtimalle Oscar'dan Ekim civarında bir haber alırız Oscar'da kısa listeye alınırsak eğer. 20 film açıklayıp 5 filmi finale seçiyorlar sadece. Yakın bir zamanda Seattle International Film festivaline gidiyoruz. Ardından 30-40 festivalden haber bekliyoruz. Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Sundance'in yapımcılık laboratuvarından haber bekliyoruz, filmi uzun metraja çevirmek için. Ağustos'ta atölye çalışmaları oluyor oluyor. Ona katılabilirsek büyük ihtimalle filmi çekeriz Nisan 2020 gibi.”

Göçmenlerin Amerika’ya önemli katkılar yaptığını vurgulayan Kaymak, Trump'ın politikalarının yabancı karşıtlığını provoke ettiğini söylüyor:

“Her göçmen kendisiyle beraber bir arka planı, bir kültürü getiriyor New York'a. Zaten New York'un, Amerika'nın da zenginliği böyle. Her gelen kimsenin kendine özgü bir hikayesi var. Nitekim Green'in de kendine özgü bir hikayesi vardı. Green'in yaşadığı sorunlar, aslında gerçek hayattan ilham alınarak üretilmiş sorunlar. Bir nevi kamerayı sokağa çevirdik. Green yazıldığı dönemden itibaren öyle başladı süreç. Göçmenlik hiçbir yerde kolay değildir. Amerika'da belki diğer ülkelere özelikle de Avrupa ülkelerine göre bence daha kolay. Ama Trump tabi zorluyor. Yabancı düşmanlığını provoke ediyor maalesef. Biraz sizin buraya ait olmadığınızı hissettirmeye çalışıyor, devamlı vermiş olduğu, almış olduğu kararlar aracılığıyla.”

“ABD sinema endüstrisinde yükselmek çok zor”

Mustafa Kaymak, sinema kariyeri yapmak isteyen gençlere de birtakım tavsiyelerde bulunuyor. Sinemacıların, edebiyattan, tiyatrodan, en çok da gerçek hayattan esinlenmeleri gerektiğini anlatan Kaymak, bu uğraşının uzun süreli bir yolculuk olduğunun göz önünde bulundurulmasını öneriyor: