Türk Yapımcıya Emmy Ödülü

Televizyon dünyasının en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Emmy Ödülleri'ne iki ayrı kategoride aday gösterilen Türk yapımcı Selin Özdemir büyük bir başarıya imza atarak saygın ödülün sahiplerinden biri oldu.

CBS televizyonunun 1986 yılından bu yana aralıksız yayınladığı “60 Minutes” programının yapımcıları arasında yer alan Selin Özdemir, New York’ta Lincoln Center'da düzenlenen törende ödülünü aldı.

Özdemir’e ödülünü “60 Minutes” programında yayınlanan “Wounds of War” adlı çalışma getirdi.

Ödül getiren program geçtiğimiz yıl Suriye’de çekildi

Belgeselde, 2017 yılında Suriye’de iç savaş sebebiyle yaralanan sivillerin hayatlarını kurtarmak için verilen çaba gözler önüne seriliyor. Özdemir, iç savaş şartlarında çekilecek programın dört kişilik araştırma ekibinde yer aldı ve ayrıca Amjad Tadros’le belgeselin saha yapımcılığını üstlendi.

Suriye belgeseli, geçtiğimiz yıl çekilip, CBS televizyonunda, ”60 Minutes” programında yayınlandı. Araştırma ve saha yapımcılığında Özdemir’in görev aldığı, “Wounds of War

