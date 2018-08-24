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Türk yardım derneklerinden Yemen'de kurban bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 22:38 | Son Güncelleme

Türk yardım dernekleri, Yemen'in birçok kentinde 31 bin 240 aileye kurban eti dağıttı

SANA (AA) - Yemen'de Toplumsal Islah Derneğinin yürüttüğü ve Türk derneklerinin finansman desteği sağladığı proje kapsamında 31 binden fazla aileye kurban eti dağıtıldı.

AA muhabirine konuşan Toplumsal Islah Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Yahya ed-Debba, vekaletle kurban bağışı programı kapsamında Aden, Ebyen, Taiz, Hadramevt, Marib, İbb, Hudeyde, El-Cevf, Sana ve El-Mehra kentlerinde 31 bin 240 aileye et dağıtıldığını söyledi.

Debba, programa, Türkiye Diyanet Vakfının 4 bin 100, İHH İnsani Yardım Vakfının 3 bin 500 küçükbaş kurbanlık bağışında bulunduğunu, Deniz Feneri Derneği ve Sadakataşı Derneğinin de katkı sağladığını dile getirdi.

Türk dernekleri tarafından finanse edilen programın yoksul ve savaş mağduru ailelerin sıkıntılarını büyük ölçüde hafiflettiğini kaydeden Debba,Toplumsal Islah Derneğinin bu tür projelerde deneyimli olduğunu ve pek çok ilde gönüllü çalışanları bulunduğunu aktardı.

Debba, Yemen'e yaptığı yardımlardan ötürü Türk halkına, hükümetine ve insani yardım kuruluşlarına teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Feneri İHH Sadakataşı

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