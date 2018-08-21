Türk yardım kuruluşları Balkanlar'da ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Kesim işleminin tamamlanmasının ardından kurban etinin Bosna Hersek'in genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyleyen Gündoğan, "Türkiye genelinde ve yurt dışında 180 bine yakın vatandaşımızın emanetini dünyanın 40 ülkesine taşıyoruz. Türk halkının merhametini o bölgedeki insanlara ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılayı Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den alınan vekaletle 250 büyükbaş hayvanın kesiminin yapıldığına işaret ederek, "Kurbanlar, dini vecibelere uygun, hayvan haklarını ihlal etmeden ve din görevlisi nezaretinde kesiliyor." dedi.

SARAYBOSNA (AA) - Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da, vekalet kurbanların kesim işlemlerini tamamlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Gündoğan, Türk Kızılay'ının 150 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu anımsatarak, tüm İslam aleminin bayramını kutladığını sözlerine ekledi.

Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaç Genel Sekreteri Namık Hodzic de bugün Tomislavgrad, Livno, Kupres ve Donji Vakuf'ta dağıtım işlemlerinin yapılacağını belirterek, "Glamoc ve Bugojno şehirlerindeki aşevlerine de dağıtım yapacağız. Önümüzdeki günlerde ise Saraybosna, Mostar ve Zenica'daki aşevlerine de dağıtım yapılacak." dedi

- "Kurban eti Sancak'taki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak"

Bir diğer Balkan ülkesi Karadağ'da da Türk Kızılayı, Karadağ İslam Birliği iş birliğinde 210 büyükbaş ve 280 küçükbaş hayvanın vekalet kesimini gerçekleştirdi.

Karadağ'ın Bijelo Polje şehrinde gerçekleşen kesim işlemine katılan Türk Kızılay'ından Hakan Çavaş, Kızılay'ın bu yıl Kurban Bayramı'nda 40 ülkede faaliyet gösterdiğini anımsattı.

Bijelo Polje İmamı Enis Burdzovic de kurban etlerinin Karadağ genelindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyleyerek, "Kurban, insanları birbirine yakınlaştırır. Türkiye ve Türk Kızılayı'na teşekkür ederiz. Kurban yardımlarının bir kısmı Mehmet Fatih Medresesi'nde okuyan öğrencilere gönderilecek. Bunun için de ayrıca teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.