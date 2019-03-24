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Türk yardım kuruluşları Mozambik'e ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 18:49 | Son Güncelleme

AFAD koordinasyonundaki Türk yardım kuruluşları, insani yardım malzemelerini ulaştırmak ve arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere, kasırga ve sel felaketinden etkilenen Mozambik'e geldi - Türkiye'nin Mozambik Büyükelçisi Zeynep Kızıltan: - "Ülkede hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonundaki Türk yardım kuruluşları, kasırga ve sel felaketinden zarar gören Mozambik'e ulaştı.

AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve AKUT, Afrika'nın güney doğusunu vuran Idai kasırgası ve sel felaketinden en fazla etkilenen Mozambik'e gelişinde başkent Maputo'da Türkiye'nin Mozambik Büyükelçisi Zeynep Kızıltan ve Mozambikli yetkililerce karşılandı.

Büyükelçi Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Idai kasırgasının neden olduğu felaketten Afrika'da üç ülkenin zarar gördüğünü, Mozambik'in de felaketin etkilerine en fazla maruz kalan ülke olduğunu bildirdi.

Bölgede can kayıplarının gün geçtikçe arttığını ifade eden Kızıltan, son resmi verilere göre 3 bin 500 kişinin kurtarıldığını ancak hayatını kaybedenlerin sayısının ise 446'ya ulaştığını söyledi.

Kızıltan, yaklaşık 600 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çekerek, ülkede, acil insani yardım malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

"Ülkede hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var." diyen Kızıltan, bölgeye ulaşan Türk yardım kuruluşlarının arama kurtarma faaliyetlerine de katılacağını bildirdi.

Kızıltan, Türkiye'nin bölgeye yardım elini hızla uzatan ülkelerden olduğuna işaret ederek, ilk etapta TİKA tarafından 600 aile için acil yardım paketi hazırlandığını kaydetti.

Türk yardım kuruluşları, Maputo'daki hazırlıklarının ardından Mozambik'te felaketin en fazla etkilediği Beria şehrine uğurlandı.

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