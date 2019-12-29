Türk yardım uçağı Somali’ye ulaştı

Türkiye, Somali’deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalililer için sağlık personeli ile sağlık malzemesi taşıyan bir uçağı Mogadişu’ya gönderdi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sonucunda 2’si Türk 90 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralanmıştı. Türkiye’den Mogadişu’ya hareket eden içerisinde sağlık malzemesi ve sağlık personeli taşıyan uçak Mogadişu’da büyükelçilik personeli ve Somalili yetkililer tarafından karşılandı.

