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"Türk Yargı Etiği Bildirgesi" taslak metni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

Yargı Strateji Belgesi'nde yer alan "Etik Kuralları Belirleme Çalışmalarının Yapılması" kapsamında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında toplanan HSK, gelecek günlerde açıklanması planlanan Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nin taslak metnini ele aldı

Yargı Strateji Belgesi'nde yer alan "Etik Kuralları Belirleme Çalışmalarının Yapılması" kapsamında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında toplanan Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK), gelecek günlerde açıklanması planlanan Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nin taslak metni görüşüldü.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan (HSK) yapılan açıklamada, HSK Genel Kurulu'nun Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında toplandığı ve toplantıda 2016'dan beri üzerinde çalışılan Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Yargı Etiği konusunda çalışmalar yapmak üzere 2016'da HSK bünyesinde Yargı Etiği Bürosu'nun oluşturulduğu ve 2017-2021 Yargı Strateji Belgesinde de "Etik Kuralları Belirleme Çalışmalarının Yapılması" hedeflerinin yer aldığı belirtildi.

Bu süreçte, uluslararası belgelerin tarandığı, hakim-savcılar başta olmak üzere, yargı çevreleri ile geniş istişareler gerçekleştirildiği, UYAP üzerinden anketler yapıldığı ve bu yolla Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nin taslak metninin ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

HSK Başkanı sıfatı ile Adalet Bakanı Gül başkanlığında toplanan HSK, gelecek günlerde açıklanması planlanan ve hazırlıkları tamamlanmak üzere olan Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nin taslak metni üzerinde son değerlendirmeleri yaptı.

Bildirgede, Hakim ve Savcılar "bağımsızdırlar", "tarafsızdırlar", "yargıya olan güveni temsil ederler", "mesleğe yaraşır şekilde davranırlar" gibi başlıklar yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Hakimler ve Savcılar Kurulu

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