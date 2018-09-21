GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türk yargısı bağımsız kararını vermektedir. Tabii gerekçeli kararı da görülecek. Dolayısıyla bu konunun muhatabı ve karar vericisi Türk yargısıdır." dedi.

Bakan Gül, Gaziantep Sanayi Odası tarafından bir otelde düzenlenen toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na verilen cezanın Yargıtay tarafından onanması ilişkin soruya Bakan Gül, Türk yargısının bağımsız olduğunu belirterek, "Türk yargısı bağımsız kararını vermektedir ve mahkemeler vermiş olduğu kararlarda elbette bizim kararları veren mahkemeler olduğu için ancak karara saygı duymak gerekir. Tabii gerekçeli kararı da görülecek. Dolayısıyla bu konunun muhatabı ve karar vericisi Türk yargısıdır." karşılığını verdi.

