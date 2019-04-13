Türk Yargıtayı ile Filistin Yargıtayı ortak konferansı sona erdi

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'nın da hazır bulunduğu salonda, konferansın sonuç beyannamesini okuyan Filistin Devlet Başsavcısı Ekrem el-Hatib, konferansı himayelerinden dolayı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Konferansın bu sabah başlayan "Sahte Dijital Delillerle Mücadele ve İnsan Haklarını Koruma" konulu oturumunda, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, öğleden sonra gerçekleştirilen "Dijital Delillerin Güvenirliğini Korumada Uluslararası İş Birliğinin Güçlendirilmesi" konulu son oturumunda ise Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Sınar birer tebliğ sundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde perşembe günü başlayan ve bugün de son oturumları yapılan konferans, "Soruşturmanın Gereklilikleri ve İnsan Hakları Bağlamında Dijital Deliller" konulu ortak sonuç beyannamesi okunarak son buldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) iş birliğinde Yargıtay Başsavcılığı ile Filistin Başsavcılığı tarafından ortak düzenlenen "Soruşturmanın Gereklilikleri ve İnsan Hakları Bağlamında Dijital Deliller" konulu konferans sona erdi.

İş birliğinden dolayı Türk Yargıtayına ve konferansa sponsorluk yapan TİKA'ya ayrıca teşekkür eden Hatib, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden Filistin yargı heyetlerinin katılamadığını üzüntüyle belirterek, sonuç beyannamesinin bentlerini okudu.

- "Uluslararası iş birliğinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır"

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ise konferansta yaptığı konuşmada, teknoloji sayesinde dünyanın küçük bir köy haline geldiğine işaret ederek, "Siber suçlarla mücadelede, etkin soruşturmak ve kovuşturmak, sanıkları cezalandırmak ve mağduriyetleri gidermek için dijital delillerin elde edilmesinde, uluslararası iş birliğinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır." dedi.

Sadece adli yardımlaşmayla sorunun çözülemeyeceğine vurgu yapan Akarca, "Suçun takibi, suçlunun yakalanması için gerçekten bütün dünyadaki savcılık teşkilatları ve polis teşkilatları arasındaki yaygın ve anlık iş birliğine ihtiyaç duyulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Akarca, siber suçlarla mücadelede iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "Siber suçlar ve siber terörizmden söz edildiğinde, şüphelinin başka bir ülkede, suçun başka bir yerde, suç delili olan dijital delilin ise başka yerde olması, bu alandaki iş birliğini zorunlu kılmaktadır." şeklinde konuştu.