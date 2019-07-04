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"Türk yatırımcılar için Ruanda'da büyük kolaylıklar sağlıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 23:42 | Son Güncelleme

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi William Nkurunziza: - "Türkiye'den çok sayıda yatırımcı Ruanda'da büyük projelere imza attı. Kigali Kongre Merkezi, Kigali Spor Stadyumu bunlardan bir kaçı. Ruanda artık rahatlıkla yatırım yapılabilecek bir ülke. Türk yatırımcılar için Ruanda'da büyük kolaylıklar sağlıyoruz. Yatırımların her zaman destekçisi olacağız"

İSTANBUL (AA) - Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi William Nkurunziza, "Türkiye'den çok sayıda yatırımcı Ruanda'da büyük projelere imza attı. Kigali Kongre Merkezi, Kigali Spor Stadyumu bunlardan bir kaçı. Ruanda artık rahatlıkla yatırım yapılabilecek bir ülke. Türk yatırımcılar için Ruanda'da büyük kolaylıklar sağlıyoruz. Yatırımların her zaman destekçisi olacağız." dedi.

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Nkurunziza'nın ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen 4 Temmuz Ruanda'nın Kurtuluş Günü resepsiyonuna çok sayıda Türk yatırımcı, diplomatik misyon temsilcisi ve Ruandalı katıldı.

İstiklal Marşı ve Ruanda Milli Marşı'nın okunmasın ardından başlayan etkinlikte Ruanda'ya özgü dans gösterisi sunuldu.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Nkurunziza, 4 Temmuz'un Tutsilere karşı işlenen soykırımın nihai olarak sona erdiği gün olması açısından önemli olduğunu belirtti.

Nkurunziza, soykırımın ardından yok olmanın eşiğine gelmiş bir ülkeyi kısa zaman içinde tekrar ayağa kaldırıp güçlendirdiklerini söyleyerek, "Ruanda 25 yılın ardından yeniden inşa edildi. 25 yıl önce ciddi problemlerimiz vardı. Ama yaşadıklarımızın ardından bunlardan ders aldık ve ülkemizi yeni ilkeler üzerine kurduk. Ruanda hem Afrika'nın hem dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi haline geldi. Bu konuda tüm Ruandalılar olarak çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizi daha yüksek seviyelere getireceğiz." diye konuştu.

Ruanda'da özellikle son 10 yılda Türk yatırımcıların çok sayıda büyük proje gerçekleştirdiğinin altını çizen Nkurunziza, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk dostlarımız bize yatırım yapmanın her zaman para olmadığını gösterdi. Yatırımların ardından her zaman güzel dostluklar kuruldu. Bugün İstanbul’da yeni dostluklar kurmak için de bulunuyoruz.

Ruanda 12 milyonluk nüfusu ve gelişen ekonomisiyle Afrika’nın parlayan yıldızı. Afrika’nın en hızlı büyüyen 2. ekonomisiyiz. Yurt dışından gelen yatırımcılara ciddi destekler veriyoruz. Avrupa Birliği ve ABD ile ticaret anlaşmalarımız var. Türkiye'den çok sayıda yatırımcı Ruanda’da büyük projelere imza attı. Kigali Kongre Merkezi, Kigali Spor Stadyumu bunlardan bir kaçı. Ruanda artık rahatlıkla yatırım yapılabilecek bir ülke. Türk yatırımcılar için Ruanda'da büyük kolaylıklar sağlıyoruz. Yatırımların her zaman destekçisi olacağız. "

Büyükelçi Nkurunziza, Ruanda'nın Ankara Büyükelçiliği olarak Türk şirketlere yatırım yapmaları konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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Kigali Ruanda Milli Günü Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi William Nkurunziza

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