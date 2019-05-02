Türk yatırımcılardan Etiyopya’ya 40 milyon dolarlık kablo fabrikası

ADDİS ABABA (AA) - Türk yatırımcılar, Etiyopya’nın Oromiya eyaletinde yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırımla yeni bir kablo fabrikası kurdu.

Türk Demes Kablo ve Etiyopyalı Glorious şirketi tarafından ortak kurulan Euro Cable, başkente yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Gelan kasabasında 10 bin metrekarelik yeni kablo fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa Etiyopya Ticaret ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Teka Gebreyes ve şirket yetkililerinin yanı sıra Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp de katıldı.

Bakan Gebreyes, burada yaptığı konuşmada, şirketin doğuş hikayesini yatırım komisyonunda çalıştığı dönemden hatırladığını söyleyerek, iki şirketin 10 yıldan bu yana sürdürdüğü ortaklığın diğer yatırımcılara iyi bir model olması gerektiğini ifade etti.

Büyükelçi Alp, Türkiye’nin Etiyopya’daki yatırımlarına ve iki ülke arasındaki ilişkilere atıfta bulunarak, bu yatırımın bu ilişkiyi daha da derinlere götüreceğini dile getirdi.

Alp, Türk yatırımcıları bu ülkeye yatırım yapmaya motive eden şeyin Etiyopya’nın geleceğine duydukları inanç olduğuna işaret etti.