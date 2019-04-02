Türk yatırımcıların Karadağ'a ilgisi artıyor

PODGORİCA (AA) - ADEL OMERAGIC - Batı Balkanlar'ın nüfus bakımında en küçük ülkesi konumundaki Karadağ'da son dönemde Türk yatırımları ciddi oranda artış kaydetti.

Adriyatik Denizi kıyısındaki 620 bin nüfuslu ülkede turizmden sanayiye inşaattan hizmet sektörüne kadar birçok alanda yatırımları bulunan Türk şirketleri, Karadağ'ın istihdam ve kalkınmasına önemli katkı sağlıyor.

Hem siyasi açıdan istikrarlı hem de iki yıl önce NATO'ya üye olarak güvenilir bir imaja sahip olan ülke, yatırımcılar için cazip bir bölge konumunda.

AA muhabirine açıklamada bulunan Karadağ Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Ertaç Güngör, son dönemde artış kaydeden Türk yatırımlarına dikkati çekti.

Türk iş adamlarının Karadağ'a ilgisinin günden güne arttığına vurgu yapan Güngör, "İki yıl önce Karadağ'da yaklaşık 250 Türk firması vardı. Günümüzde ise bu sayı 2 binden fazla." dedi.

- NATO'ya üyelik önemli bir etken oldu

Karadağ'ın 2017'de NATO'ya üye olmasının güvenlik açısından büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Güngör, NATO'ya üye olarak güvenli bir ülke konumuna gelen Karadağ'ın yatırımcılar için de cazip hale geldiğini kaydetti.