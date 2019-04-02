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Türk yatırımcıların Karadağ'a ilgisi artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Batı Balkanlar'ın küçük ülkesi Karadağ'da yatırımları bulunan 2 binden fazla Türk şirketi, ülkenin istihdam ve kalkınmasına önemli katkı sağlıyor - Karadağ'daki Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Ertaç Güngör: - "İki yıl önce Karadağ'da yaklaşık 250 Türk firması vardı. Günümüzde ise bu sayı 2 binden fazla"

PODGORİCA (AA) - ADEL OMERAGIC - Batı Balkanlar'ın nüfus bakımında en küçük ülkesi konumundaki Karadağ'da son dönemde Türk yatırımları ciddi oranda artış kaydetti.

Adriyatik Denizi kıyısındaki 620 bin nüfuslu ülkede turizmden sanayiye inşaattan hizmet sektörüne kadar birçok alanda yatırımları bulunan Türk şirketleri, Karadağ'ın istihdam ve kalkınmasına önemli katkı sağlıyor.

Hem siyasi açıdan istikrarlı hem de iki yıl önce NATO'ya üye olarak güvenilir bir imaja sahip olan ülke, yatırımcılar için cazip bir bölge konumunda.

AA muhabirine açıklamada bulunan Karadağ Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Ertaç Güngör, son dönemde artış kaydeden Türk yatırımlarına dikkati çekti.

Türk iş adamlarının Karadağ'a ilgisinin günden güne arttığına vurgu yapan Güngör, "İki yıl önce Karadağ'da yaklaşık 250 Türk firması vardı. Günümüzde ise bu sayı 2 binden fazla." dedi.

- NATO'ya üyelik önemli bir etken oldu

Karadağ'ın 2017'de NATO'ya üye olmasının güvenlik açısından büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Güngör, NATO'ya üye olarak güvenli bir ülke konumuna gelen Karadağ'ın yatırımcılar için de cazip hale geldiğini kaydetti.

Güngör, Karadağ'daki Türk iş adamlarının özellikle turizm ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirterek, Türk şirketlerinin ülkedeki fabrika sayısını da artırarak işsizliğin azalmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Karadağ'a yatırım yapmayı planlayan iş adamlarına pazar araştırması yapmaları tavsiyesinde bulunan Güngör, Karadağ'daki Türk yatırımlarının artmaya devam edeceğini de dile getirdi.

- Tosçelik ve Global Port'a LC Waikiki ile Doğtaş eklendi

Karadağ'daki Türk yatırımlarının başında Niksic şehrinde uzun zamandır faaliyet gösteren Tosçelik firması geliyor. Eski Yugoslavya'nın en önemli çelik fabrikası olan Zeljezara Niksic'i 2013 yılında satın alarak Tosçelik Niksic olarak değiştiren Tosyalı Holding, kısa sürede üretimi önemli ölçüde artırdı.

Adriyatik kıyısındaki Bar şehrinde bulunan limanın hisselerinin büyük çoğunluğunu satın alan Global Liman İşletmeleri de ülkedeki bir diğer büyük Türk yatırımı olarak dikkati çekiyor.

Yakın dönemde Karadağ'da ilk mağazasını açan Türk tekstil firması LC Waikiki ile mobilya sektörünün önemli markalarından Doğtaş da bu ülkedeki Türk yatırımları arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Karadağ türk iş adamları yatırım

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