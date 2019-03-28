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"Türk yatırımları sayesinde Belucistan turizm cennetine dönecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 10:39 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Başbakanı Jam Kamal: - "Türklerin yapacağı turizm yatırımları sayesinde Belucistan'ın bakir alanları turizm cennetine dönecektir"

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Başbakanı Jam Kamal, "Türk yatırımcıların Belucistan'da yapacağı turizm yatırımları sayesinde eyaletimizin bakir alanları turizm cennetine dönecektir." dedi.

Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak, Kamal'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, iki ülke iş insanlarının Belucistan'da yapacağı yatırımların ikili ilişkilere katkısı ele alındı.

Eyaletin güneyindeki Hint Okyanusu kıyıları ile kuzeyindeki dağlık bölgelerin turizm açısından büyük potansiyel taşıdığını söyleyen Kamal, Belucistan'ın Türkiye'nin turizmdeki tecrübesinden faydalanmak istediğini söyledi.

Türk yatırımcıların eyaleti ziyaret etmesi gerektiğini vurgulayan Kamal, "Belucistan turizm alanına yatırım yapmak isteyenler için büyük bir potansiyele sahip. Türklerin yapacağı turizm yatırımları sayesinde Belucistan'ın bakir alanları turizm cennetine dönecektir." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin kültürel ve dini alanlarda ortak mirasa sahip olduğuna işaret eden Kamal, "Ekonomik bağları güçlendirerek ikili ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirmeliyiz." diye konuştu.

Kamal, Türk ve Belucistan üniversiteleri arasında öğrenci değişimi ve eyalet üniversitelerinde Türkçe eğitimi verilmesinin de iki ülke ilişkilerini geliştireceğini söyledi.

Başkonsolos Uçak da görüşmede, Türk yatırımcıların Belucistan'da çeşitli sektörlere yatırım yapabileceğini belirterek ortak film ve dizi üretimiyle turizmin tanıtılabileceğini ifade etti.

Uçak, Türkiye Maarif Vakfına bağlı Pak-Türk okullarının eyalette okulları bulunduğunu da hatırlatarak "Okullarımız verdiği kaliteli eğitimle eyaletin eğitim hayatında önemli bir rol oynuyor." dedi.

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Belucistan Eyaleti Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak Pakistan

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