LONDRA (AA) - HİLAL UŞTUK - Dünyanın önde gelen yayınevlerine ev sahipliği yapan ve yalnızca meslek profesyonellerine kapılarını açan Londra Kitap Fuarı sona erdi. Telif alışverişlerinin yapıldığı ve birçok önemli etkinliğin düzenlendiği fuara katılan Türk yayıncılar da kendi eserlerinin telif satışına ilişkin yoğun görüşmelerde bulundu. Fuara katılan Yeditepe Yayınevi Kurucusu Mustafa Karagüllüoğlu, Türkiye'nin 2008'de Frankfurt'ta ilk kez "onur konuğu ülke" olduğunu ardından Türk yayıncıların dışa açılımının yoğunlaştığını dile getirdi. Yayıncılık alanında etkili fuarların küçülmeye gittiğine işaret eden Karagüllüoğlu, "Diğer taraftan başka etkinliklerle çeşitli buluşmalarla dışa açılım devam ediyor. Kendini güncelliyor. Örneğin Abu Dabi'de yapılan 'fellowship' etkinliği artık Türkiye'de de gerçekleştiriliyor. Pazarı şekillendirmeye, yönlendirmeye, büyütmeye yarayan argümanlara ihtiyacımız var." dedi. Karagüllüoğlu, Türkiye'nin son 10 yılda sinema ve dizi film sektörleriyle kültürel alanda hızlı bir büyüme içinde olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Tarihi anlatan diziler Türkiye'ye, Türkiye tarihine ve kültürüne ilgiyi arttırdı. Bu anlamda kitap da ilgi alanına girmiş oldu. Örneğin kendi yayınlarımdan örnek verirsem, 2010'dan bu yana yaklaşık 15 farklı kitabımın tercümeleri, özellikle Balkan ve Arap coğrafyası olmak üzere 7-8 farklı ülkede yoğun ilgi gördü. Dizi filmlerin etkisi, kitabı ve turizmi de etkilemeye başladı. Bu ülkeler, daha sıcak, yakın, rahat temas kurduğumuz yerler ve oralara ürün vermemiz daha kolay ama bunun dışında İngilizce konuşulan ülkeler de önemli. Bugün öğrendiğim bir bilgiye göre İngiltere'de 25 farklı yayınevine, İngilizce'ye tercüme edilen 50 Türkçe eser satılmış. Demek oluyor ki İngilizce üzerinden de kendimizi ifade etmemiz gerekiyor. Sadece Türkçe değil, iyi bir mütercim bulup bedelini ödeyip önemli kitapları İngilizce'ye çevirmemiz gerekiyor." Edebi çevirinin önemine işaret eden Karagüllüoğlu, "Çevirinin yapıldığı dile, kitabın konusuna ve ayrıca o günün terminolojisine hakim olmak lazım. Bu noktada bizim çok hızlıca çeviri atölyeleri oluşturmamız gerekiyor. Üniversitelerdeki Yabancı Diller Bölümleriyle iş birliği yapılabilir. Mezuniyet hazırlığı içindeki öğrenciler, yayınevlerinin ihtiyaçlarına göre yönlendirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Karagüllüoğlu, Türkiye'nin 2023'te Londra Kitap Fuarı'nda "Odak Ülke" olacağının altını çizerek, kalan 4 yılda fuara iyi hazırlanmak gerektiğini söyledi. - "Londra Kitap Fuarı, dünyanın en prestijli fuarlarından biri" A7 Kitap Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Arzu Sandal, Londra Kitap Fuarı'nın dünyanın en prestijli fuarlarından biri olduğunu aktararak,"Yayıncıların bu tarz fuarlarda muhakkak olması gerektiği kanaatindeyim. Sağ olsun Ticaret Odası bize bu imkanı tanıdı. En azından kendi kitaplarımızı hem tanıtmak hem de dünyada çıkan yeni kitapları anlamak, bilmek ve onlarla bir iş birliği yapmak açısından çok değerli bu fuarlar." ifadelerini kullandı. Henüz 2 yıllık geçmişi olan bir yayınevi olduklarına dikkati çeken Sandal, yabancı yayıncıların ilgi alanlarına göre yeni eser arayışında olduğunu kaydetti. Sandal, "Mesela bir yayıncı, 'Homeopati kitabında yeni bir şey var mı, yeni bir şey söylenmiş mi?' diye sordu. Çünkü dünyada birçok homeopati kitabı çıkıyor. Kahve kitabımız var. Çinli bir yayınevi aldı. Çok yeni bir yayınevi olduğumuz için ben daha ziyade yurt dışından kitap alıyorum şu anda." diye konuştu.

Metamorfoz Yayıncılık Genel Yayın Koordinatörü Ünsal Ünlü, 350 yayınları olduğunu ve son 2 yıldır yurt dışı fuarlarına katıldıklarını söyleyerek, şöyle devam etti: "Fuarda birçok yayıncıyla görüştük. En son İstanbul'da yapılan 4. Uluslararası Yayıncılar Buluşması'nda 10 yayıncıyla görüştük, 20'nin üzerinde eserimizle ilgilendiler. İlgilendikleri kitapların neredeyse tamamına yakını, roman ve öykü kitapları. 7-8 dil üzerinden çalışmamız sürüyor. Edebiyat yayıncısı özelliğimizi ön plana çıkardığımızdan olsa gerek daha çok romanlarımızla ve Anadolu'yu anlatan, 'Kösem Sultan' ve 'Lilipar' gibi kurgusu da Anadolu'da geçen eserler daha çok ilgilerini çekiyor. Bize özgü olan eserleri daha çok istiyorlar diyebilirim." - "Londra Frankfurt'a göre daha etkin bir fuar" Ketebe Yayınevi Müdürü İsmail Demirci de henüz bir yıl önce kurulduklarını aktararak, "Ketebe, Albayrak grubunun bir yayınevi. Bir yılda 137 kitabımız oldu. Ayda 10-12 yeni kitap yayımlıyoruz. Bu çerçevede yayıncılığın her kategorisiyle ilgileniyoruz." diye konuştu.

Uluslararası fuarların öneminin altını çizen Demirci, şunları aktardı: "Hem dünyada neler yapıldığını takip etmek hem de buradan işimize yarayacak, beğendiğimiz kitapların telif haklarıyla ilgili görüşmek üzere fuara geldik. Londra tabii Frankfurt Kitap Fuarı'na göre daha daha küçük fakat etkin bir fuar. Pek çok önemli kitap tespit ettik, yayınlamak üzere görüşmelerimizi yaptık. Türkçe yayınlarımıza ilişkin İngilizce kataloğumuzu sunduk. Tanışıp, ilişkiyi sürdürmek ve kalıcı bir hale getirmek, hem onların kitaplarını almak hem kendi kitaplarımızın telifini vermek üzere görüşmeler başlattık." Semerkand Yayıncılık Sanat Yönetmeni Ahmet Kasım Fidan ise uluslararası fuarlar sayesinde yayıncılığın ülke sınırını aşıp tüm dünyada karşılık bulabildiğine dikkati çekerek, "Dünyada bu konuda neler yapıldığını görmek adına da bu fuarlar önemli. Değişik başlıklarda belki bine yakın kitap yayınladık. Bizim yayınladığımız kitapların dünyadaki karşılığını ve diğer yayıncıların bu konudaki yayınlarını görmek adına da uluslararası fuarlar çok önemli." dedi.