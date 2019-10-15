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Türk yayıncılığı Frankfurt Kitap Fuarı'na renk katacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 13:24 | Son Güncelleme

Türk yayıncılık sektörünün 28 temsilcisi, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, dünyanın önemli yayıncılık buluşmalarından Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'na zengin bir içerikle katılacak - 16-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek fuarın, Türk yayıncılık sektörünün dışa açılımına, sektörel genişlemeye ve telif ticaretinin gelişmesine katkı sağlaması hedefleniyor

Türk yayıncılık sektörü, dünyanın önemli yayıncılık buluşmalarından olan Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'na, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda zengin bir içerikle katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den 28 yayıncının katılımıyla 16-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek fuarın, Türk yayıncılık sektörünün dışa açılımına, sektörel genişlemeye ve telif ticaretinin gelişmesine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'nda, 16 Ekim'de yerli ve yabancı yayınevlerinin katılımıyla açılacak Türkiye ulusal standında, çocuk ve ilk gençlik yayıncıları buluşması yapılacak.

Ayrıca uluslararası alanda takip edilen Göbeklitepe Ören Yeri için "Arkeoloji ve Edebiyat: Göbeklitepe-Dünya Tarihini Değiştiren Buluş" başlıklı panele, yazar ve yayıncı Metin Celal Zeynioğlu, akademisyen Prof. Dr. Necmi Karul ve yazar Yonca Eldener katılacak.

Türkiye ulusal standında, "Göbeklitepe Tarihin Sıfır Noktası" isimli fotoğraf sergisi de fuar süresince ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Türk kültürünü, edebiyatını tanıtmak ve yayıncılık alanındaki iş birliği olanaklarını geliştirmek üzere açılan Türkiye standında yaklaşık 13 bin esere yer verilecek.

İstanbul Ticaret Odasının da desteklediği fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığının prestij yayınları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi (TEDA) kapsamında yabancı dillerde yayımlanan Türk edebiyatı eserleri ve güncel yayınlardan oluşan seçki ile katılımcı yayınevlerinin yayınları da bulunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2005'den bugüne sürdürdüğü ve Türk edebiyatından 2 bin 918 eserin 77 ülkede 61 farklı dile çevirilerek yayımlanmasına maddi destek sağlayan TEDA Çeviri ve Yayım Destek Programının tanıtımı için de özel bölüm hazırlanacak.

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Türk yayıncılığı Frankfurt Kitap Fuarına renk katacak

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