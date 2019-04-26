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Türk Yeşilay Cemiyeti ve Zimbabve Yeşilay Derneği arasında protokol

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:09 | Son Güncelleme

Türk Yeşilay Cemiyeti ve Zimbabve Yeşilay Derneği arasında protokol

HARARE (AA) - Türk Yeşilay Cemiyeti ile Zimbabve Yeşilay Derneği arasında bağımlılıkla mücadele konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Zimbabve'nin başkenti Harare'de bir otelde düzenlenen imza törenine Türk Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, Zimbabve Yeşilay Başkanı Dr. Cherifa Sururu, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, sağlık personeli ve davetliler katıldı.

Türk Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Dursun, derneğin gençliğe ve topluma zarar veren tüm alışkanlıklarla mücadele etmek ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak için faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü olduğunu belirtti.

Türk Yeşilayı'nın Zimbabve'de bağımlılıkla mücadele konusunda yardımcı olacağını kaydeden Dursun, "Zimbabve'de uyuşturucuyla mücadele konusunda gençlere odaklanmalıyız. Onlara iyi bir eğitim vermeliyiz." dedi.

Dursun, Türk Yeşilay Cemiyeti ile Zimbabve Yeşilay Derneği arasında iş birliğinin artarak devam etmesi ve toplum sağlığı için güzel başarılara imza atılmasının önemine işaret ederek, "Dünya ülkeleri olarak hep beraber mücadele etmeliyiz. Gelecek nesillerin hayatını kurtarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Zimbabve Yeşilay Başkanı Dr. Sururu da her zaman halkın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Bu iş birliği halkın acılarını dindirmeye ve hayatlarını kurtarmaya yardımcı olacak." diye konuştu.

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