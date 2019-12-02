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Türk Yetkili: ‘NATO’ya Baltık Planı Konusunda Şantaj Yapmıyoruz’ 

02.12.2019 18:23 | Son Güncelleme

Türkiye’nin NATO’nun Baltık ülkeleri için hazırladığı savunma planını, kendi savunmasıyla ilgili talepleri yerine gelene kadar bloke ettiği haberlerinin ardından bir Türk yetkili Reuters haber ajansına konuştu; “NATO’ya şantaj yapmıyoruz” dedi

Türk Yetkili: ‘NATO’ya Baltık Planı Konusunda Şantaj Yapmıyoruz’ 

Türkiye’nin NATO’nun Baltık ülkeleri için hazırladığı savunma planını, kendi savunmasıyla ilgili talepleri yerine gelene kadar bloke ettiği haberlerinin ardından bir Türk yetkili, “NATO’ya şantaj yapmıyoruz” dedi.

Londra’da bu hafta yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde bir Türk güvenlik yetkilisi Reuters haber ajansına konuştu. Reuters geçen hafta Türkiye’nin Suriye’de YPG ile mücadelesinde NATO’dan daha fazla destek alana kadar, Baltık ülkeleri ve Polonya için hazırlanan savunma planının açıklanmasını engellediği haberini aktarmıştı.

Reuters’a bilgi veren diplomatik bir kaynak, “Türkiye’nin askeri planlamanın onaylanmasını engelleyerek doğu Avrupalıları rehin aldığını” söylemişti.

“Türkiye NATO’da siyasi ve askeri veto hakkına sahip”

Ankara ise sürecin tıkanmasına ABD’nin, Türkiye’nin Suriye sınırından gelen olası bir saldırıyı kapsayacak şekilde hazırlanan ayrı bir savunma planına verdiği desteği çekmesinin yol açtığını savundu.

Reuters’a konuşan Türk yetkili, “NATO Türkiye’nin hem siyasi hem de askeri olarak veto hakkına sahip olduğu bir kurumdur. Burada işletilen prosedürler vardır. Türkiye’nin şantaj yaptığı gibi bir durum yok. Böyle bir açıklama kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya’nın komşu Rusya’dan gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmalarının iyileştirilmesine yönelik hazırlanan planın NATO’nun 29 üyesinin tamamının onayı gerekiyor.

Türk bir diplomatik kaynak Türkiye’nin tekliflere açık olduğunu, NATO Genel Sekreterİ Jens Stoltenberg’in de müttefikler arasında ortak zemin bulmaya çalıştığını belirtmişti.

NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye ittifakın, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin çoğunluğunu oluşturan YPG’yi resmi olarak terör örgütü olarak değerlendirmesini istiyor. Geçen hafta bu konu nedeniyle Fransa ve Türkiye arasında da gerginlik yaşanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye hem tek başına operasyon yapıp hem de NATO’dan dayanışma beklememeli” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u terörü desteklemekle suçlamıştı.

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