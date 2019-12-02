Türk Yetkili: ‘NATO’ya Baltık Planı Konusunda Şantaj Yapmıyoruz’ 

Türkiye’nin NATO’nun Baltık ülkeleri için hazırladığı savunma planını, kendi savunmasıyla ilgili talepleri yerine gelene kadar bloke ettiği haberlerinin ardından bir Türk yetkili, “NATO’ya şantaj yapmıyoruz” dedi.

Londra’da bu hafta yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde bir Türk güvenlik yetkilisi Reuters haber ajansına konuştu. Reuters geçen hafta Türkiye’nin Suriye’de YPG ile mücadelesinde NATO’dan daha fazla destek alana kadar, Baltık ülkeleri ve Polonya için hazırlanan savunma planının açıklanmasını engellediği haberini aktarmıştı.

Reuters’a bilgi veren diplomatik bir kaynak, “Türkiye’nin askeri planlamanın onaylanmasını engelleyerek doğu Avrupalıları rehin aldığını” söylemişti.

“Türkiye NATO’da siyasi ve askeri veto hakkına sahip”

Ankara ise sürecin tıkanmasına ABD’nin, Türkiye’nin Suriye sınırından gelen olası bir saldırıyı kapsayacak şekilde hazırlanan ayrı bir savunma planına verdiği desteği çekmesinin yol açtığını savundu.

Reuters’a konuşan Türk yetkili, “NATO Türkiye’nin hem siyasi hem de askeri olarak veto hakkına sahip olduğu bir kurumdur. Burada işletilen prosedürler vardır. Türkiye’nin şantaj yaptığı gibi bir durum yok. Böyle bir açıklama kabul edilemez” ifadelerini kullandı.