Türk Yetkililer Suudi Başkonsolosluğu’nda İnceleme Yapacak 

Suudi Arabistanlı yetkililer, muhalif Suudi yazar Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak işbirliğine açık olduklarını ve Türk makamlarının başkonsolosluk binasında inceleme yapabileceğini bildirdi.
Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır” denildi ancak incelemenin ne zaman yapılacağı konusunda bilgi verilmedi.
Açıklamada ayrıca, “Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili gelişmeler, olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birimlerimizce yakından takip edilmektedir. Adıgeçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir” denildi.
Bir süredir sürgünde Washington’da yaşayan Cemal Kaşıkçı aynı zamanda Washington Post gazetesine de çalışan bir Suudi rejim muhalifi gazeteciydi. Evlenmeye hazırlandığı Türk nişanlısıyla geçen hafta Salı günü düğün evraklarıyla ilgili konsolosluk binasına giren Kaşıkçı’dan, o günden bu yana haber alınamadı. Olayı basına ve Türk makamlarına Cemal Kaşıkçı’yı konsolosluk binası önünde bekleyen Türk nişanlısı açıklamıştı.
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