HABER

Türk Yetkililer Suudi Başkonsolosluğu’nda İnceleme Yapacak 

09.10.2018 20:05 | Son Güncelleme

Suudi Arabistanlı yetkililer, muhalif Suudi yazar Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak işbirliğine açık olduklarını ve Türk makamlarının başkonsolosluk binasında inceleme yapabileceğini bildirdi

Türk Yetkililer Suudi Başkonsolosluğu’nda İnceleme Yapacak 

Suudi Arabistanlı yetkililer, muhalif Suudi yazar Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak işbirliğine açık olduklarını ve Türk makamlarının başkonsolosluk binasında inceleme yapabileceğini bildirdi.

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır” denildi ancak incelemenin ne zaman yapılacağı konusunda bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, “Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili gelişmeler, olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birimlerimizce yakından takip edilmektedir. Adıgeçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir” denildi.

Bir süredir sürgünde Washington’da yaşayan Cemal Kaşıkçı aynı zamanda Washington Post gazetesine de çalışan bir Suudi rejim muhalifi gazeteciydi. Evlenmeye hazırlandığı Türk nişanlısıyla geçen hafta Salı günü düğün evraklarıyla ilgili konsolosluk binasına giren Kaşıkçı’dan, o günden bu yana haber alınamadı. Olayı basına ve Türk makamlarına Cemal Kaşıkçı’yı konsolosluk binası önünde bekleyen Türk nişanlısı açıklamıştı.

PARTNERPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflarPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflar
ABD-İran Arasındaki Gerilim Artarak Sürecek mi?ABD-İran Arasındaki Gerilim Artarak Sürecek mi?
Rusya'da otobüs yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar varRusya'da otobüs yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'da otobüs yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'da otobüs yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı

Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley istifa etti

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley istifa etti

Papa çocuk istismarı skandalından şeytanı sorumlu tuttu

Papa çocuk istismarı skandalından şeytanı sorumlu tuttu

First Lady'den şaşırtan itiraf: Trump tweet atmasın diye...

First Lady'den şaşırtan itiraf: Trump tweet atmasın diye...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.