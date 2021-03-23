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"Türk Yetkililerden Rusya'ya İdlib Uyarısı"

23.03.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'a konudan duyulan rahatsızlığı iletti

Rus jetlerin Türkiye’nin Suriye sınırı yakınlarındaki bölgeye yönelik hava saldırılarının ardından Türk Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'a konudan duyulan rahatsızlığı iletti.

Pazar günü İdlib’de düzenlenen hava saldırılarında bir benzin istasyonu, çimento fabrikası ve bazı köylerin yanı sıra bir hastane vuruldu. Rejim karşıtı güçlerin son kalesi konumundaki İdlib’e yönelik bu saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdi ve saldırının hedefi olan hastanedeki 14 sağlık çalışanının yaralandı.

Saldırının hemen ardından Türkiye Savunma Bakanlığı da bir açıklama yayınlayarak Rusya’yı saldırıları sonlandırmaya çağırmıştı.

Türkiye ve Rusya geçen yıl İdlib’de ateşkes kararı aldı. İki ülke ateşkesten bu yana bölgede birçok kez ortak devriye gerçekleştirdi.

Reuters’a konuşan Türk yetkililer, bakanlıkta büyükelçi ile yapılan görüşmenin daha önceden planlanmış bir toplantının bir parçası olduğunun da altını çizdi. Yetkililer büyükelçiye, bölgedeki hastaneye yönelik saldırının kabul edilemez olduğunu söylediklerini de belirtti.

Rusya’nın Ankara’daki askeri ateşesinin de konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığı’na çağırıldığı bilgisi de yetkililerin açıklamalarının ayrıntıları arasında.

Türkiye ve Rusya, on yıldır süren Suriye’deki iç savaşa siyasal çözüm bulma çalışmalarına katkı çabalarını sürdürüyor. Türkiye, Suriye lideri Beşar Esat muhaliflerinin yanında dururken, Rusya ve İran Esat güçlerinin saflarında yer alıyor.

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