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Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da gösteri yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 20:04 | Son Güncelleme

Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da gösteri yaptı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Afyonkarahisar semalarındaki gösterisini izlemek isteyenler Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Barış Manço konser alanını doldurdu.

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenleri adeta büyüledi.

Türk Yıldızlarının gösterisini, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Emniyet Müdür Vekili Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutan Vekili Tamer Sert, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen ile çok sayıda vatandaş izledi.

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