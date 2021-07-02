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Türk Yıldızları Çorum'da gösteri düzenlendi

02.07.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi 'Türk Yıldızları', Çorum semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi. 6 uçaktan oluşan tim, gökyüzünde ay yıldız çizdi.

Türk Yıldızları Çorum'da gösteri düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik için Merzifon Havaalanı'ndan kalkış yapan 6 uçaklı tim, Çorum'a geldi. Çorum semalarına ay yıldız çizen tim, Kadeş Meydanı'nda izleyenlerden büyük alkış aldı. Meydanda toplananlar, cep telefonlarının kameraları ile bu anları kaydetti.

VALİ ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "'Türk Yıldızları'nın gösterisini Kadeş Meydanı'nda izledik. Geçen sene böyle programımız vardı ancak pandemi nedeniyle gösteriyi gerçekleştiremedik. Gelecek yıl için de talebimizi ilettik. İnşallah 'Türk Yıldızları'mız gelecek yıl da gösteri yapacak” dedi.

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Kaynak: DHA

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Çorum Türk Yıldızları
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