Türk Yıldızları Eskişehir'de gösteri yaptı

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı törenleri kapsamında, kentte gösteri sundu.
Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın gösterisini izlemek isteyenler Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı'nı doldurdu. Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gösterisini telefonları ve kameralarıyla kaydetti.
Gösteriyi Eskişehir Vali Vekili Ali Muhiddin Varol, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ile çok sayıda vatandaş izledi.
Türk Yıldızları'nın uçuşunu tamamlamasının ardından Vali Vekili Varol, Türk Yıldızları Filo Komutanı Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay'a çiçek ve plaket verdi.
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