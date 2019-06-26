HABER

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 14:48 | Son Güncelleme

Konya’da yapılan “Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı” sonrasında sonrasında gerçekleştirilen Türk Yıldızları Filo’sunun gösterisi nefes kesti.Konya 3’ncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı”, 15 Temmuz -darbe girişimi sonrasında ilk kez yapıldı.

Konya’da yapılan “Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı” sonrasında sonrasında gerçekleştirilen Türk Yıldızları Filo’sunun gösterisi nefes kesti.
Konya 3’ncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı”, 15 Temmuz -darbe girişimi sonrasında ilk kez yapıldı. Tatbikat sonrasında Türk Yıldızları Filo’sunun gösterisi nefes kesti.
Gösteriye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Muharip Kuvvet Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya’da nefes kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Hakan Atilla'nın tahliye olacağı tarih

İşte Hakan Atilla'nın tahliye olacağı tarih

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Son dakika! Pedofili ifadeler içeren Zümrüt Apartmanı kitabıyla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Son dakika öğretmen Ayşe Çelik için yeni karar!

'Ayşe öğretmen' için flaş karar!

Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

TSK'da OHAL sonrası 2 bin 49 kişi FETÖ'den ihraç edildi

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.