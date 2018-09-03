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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen şov

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.09.2018 07:47 | Son Güncelleme

Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü dolayısıyla uçuş yapan Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteriye imza attı.

Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı'nda Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından düzenlenen gösteri adeta nefesleri kesti.

Türk Yıldızları'ndan muhteşem gösteri

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Vatandaşların meraklı gözleri arasında semalarda akrobatik hareketlerini yapan Türk Yıldızları, manevraları ile izleyicileri büyüledi.
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7 uçağın birbirinden zor akrobasi hareketi, vatandaşlara heyecanlı dakikalar yaşatırken bu anlar da kamera ve cep telefonları ile kaydedildi.
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Duygularını dile getiren vatandaşlar gösteriyi çok iyi bulduklarını emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirtti.
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Eskişehir Türk Yıldızları gösteri

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