Türk Yıldızları'ndan nefes kesen şov

Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı'nda Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından düzenlenen gösteri adeta nefesleri kesti.

2 / 12

7 uçağın birbirinden zor akrobasi hareketi, vatandaşlara heyecanlı dakikalar yaşatırken bu anlar da kamera ve cep telefonları ile kaydedildi.