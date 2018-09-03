Türk Yıldızları'ndan nefes kesen şov

Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı'nda Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından düzenlenen gösteri adeta nefesleri kesti.
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