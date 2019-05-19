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Türk Yıldızları nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 19:07 | Son Güncelleme

Samsun’da, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında yaptığı akrobasi gösterisi nefesleri kesti.19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları bir gösterisi sundu.

Samsun’da, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında yaptığı akrobasi gösterisi nefesleri kesti.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları bir gösterisi sundu. Türk pilotlarının, Samsun semalarındaki gösterisi vatandaşlardan tam not alırken, zorluk derecesi yüksek hareketler heyecanın yükselmesine neden oldu. İzleyenler tam not alan gösteri de vatandaşlar cep telefonları kameraları ile bu anları kayıt altına aldı.
Türk pilotlarına ait şovların müzik eşliğinde yapıldığı ve Doğupark etrafında gerçekleşen gösteriyi izlemek için farklı illerden de vatandaşlar yoğun bir katılım gösterirken, ilk defa gösteriyi izleyen vatandaşlar bundan sonraki gösterilere muhakkak katılacaklarını belirtti.
Vatandaşlar, Türk Yıldızları ekibiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti

Türk Yıldızları nefes kesti
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