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Türk Yıldızları, Şehitler Abidesi'ni böyle selamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 18:13 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 104’üncü yıl dönümü nedeniyle 24- 25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek uluslararası anma törenleri öncesinde Şehitler Abidesi semalarında prova uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları'nın uçuşu kokpit kameralarına yansıdı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 104’üncü yıl dönümü nedeniyle 24- 25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek uluslararası anma törenleri öncesinde Şehitler Abidesi semalarında prova uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları'nın uçuşu kokpit kameralarına yansıdı. Çanakkale Kara Savaşları'nın 104’üncü yıl dönümü nedeniyle 24-25 Nisan tarihlerinde iki gösteri uçuşu gerçekleştirecek olan Türk Yıldızları bugün, Şehitler Abidesi'nde prova uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları'nın prova gösterisi nefesleri kesti. Vatandaşlar bu muhteşem gösteriye tanıklık ederek, bu anları cep telefonları ile görüntüledi. Şehitler Abidesi semalarında prova uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları'nın uçuşu kokpit kameralarına yansıdı. Türk Yıldızları'nın, Instagram hesabından, "Çevre tanıma uçuşumuzu tamamladık. Çanakkale/Abide'de, 23 Nisan Salı günü saat 12.00'daki provamıza ve 25 Nisan Perşembe günü saat 11.30'daki gösterimize tüm halkımızı bekleriz" yazısıyla paylaşılan kısa videoda Şehitler Abidesi semalarında prova uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları'nın uçuşu kokpit kameralarına yansıdı.

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Türk Yıldızları, Şehitler Abidesi'ni böyle selamladıTürk Yıldızları, Şehitler Abidesi'ni böyle selamladı
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