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Türk Yıldızları Trabzon semalarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 17:23 | Son Güncelleme

Türk Yıldızları Trabzon semalarında

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri yaptı.

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın gösterisini izlemek isteyen binlerce kişi, Trabzon sahilinin yanı sıra Ayasofya Müzesi ve yeşil alanlarda saatler öncesinden yerini aldı.

Yöresel sanatçıların da konser verdiği etkinlikte konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türk Yıldızları'nın milli gurur kaynağı olduğunu belirterek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise gösteri uçuşunun geçen yıl da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, kentte artık bu gibi organizasyonların sayısının artacağını söyledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de gösteri uçuşlarında dünyanın en seçkin timleri arasında gösterilen Türk Yıldızları'nı, şehirde bir kez daha ağırlamanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Trabzon Havalimanı'ndan havalanan uçaklar, ters tırmanış ve dönüş, iniş takım kesişimi, çift kesişim, iniş takımları terste selamlama, tip ucu ve üç boyutlu sema hareketlerini sergileyerek gökyüzüne kalp figürü çizdi.

Yaklaşık 30 dakika süren Türk Yıldızları'nın gösterisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, cep telefonları ve kameralarıyla etkinliği kaydetti.

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