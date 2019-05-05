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Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 18:06 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ve Solo Türk, Türkiye’nin havacılık temalı en büyük parkı olan Türk Yıldızları Parkı’nda binlerce Konyalıya nefes kesen bir gösteri sundu.Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Türk Yıldızları ve Solo Türk, hava gösterisi yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ve Solo Türk, Türkiye’nin havacılık temalı en büyük parkı olan Türk Yıldızları Parkı’nda binlerce Konyalıya nefes kesen bir gösteri sundu.
Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Türk Yıldızları ve Solo Türk, hava gösterisi yaptı. Türk Yıldızları Parkında toplanan binlerce Konyalı gösteriyi ilgiyle takip etti. Gösteri öncesi konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari’nin Derecik ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı diledi. Vali Toprak, "Maalesef dün Hakkari Şemdinli Derecik’ten bir şehidimiz var. Ilgınlı bir kardeşimiz ebediyete intikal etti. İnşallah şehadet şerbetini içti. Şehidimize de Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah mekanı cennet olacaktır” dedi.
Gösteriyi, Vali Cüneyit Orhan Toprak, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol mensuparı ve vatandaşlar izledi.

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları ve Solo Türk’ten nefes kesen gösteri
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