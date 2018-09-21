Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

İSTANBUL (AA) - Türk Yıldızları NF-5 2000 jetleri ve THY'nin Boeing 777 uçağı, TEKONFEST İstanbul kapsamında birlikte uçuş gerçekleştirdi.
Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ikinci günü de heyecan verici gösterilerle devam ediyor.
Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları 2010'dan itibaren modernize edilen 7 adet NF-5 2000 jetiyle, THY'nin Boeing 777 uçağı festival alanı üzerinde kol düzeninde uçuş gerçekleştirdi.
Ziyaretçiler büyük bir ilgiyle takip ettikleri uçuşu, cep telefonları ve kameralarıyla kayıt altına aldı.
Katılımcıların alkışlarla karşılık verdiği gösteride, uçakların birbirlerine çok yakın uçtukları görüldü.
İstanbul'da az önce düğmeye basıldı! Operasyon başladı, giriş çıkışlar tutuldu
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
MSB'den önemli 'İdlib' açıklaması
Erzurum'da kaybolan kadın ayı ve kurt saldırısından gizlenerek kurtuldu
Dünyayı ayağa kaldıran tehdit: Sonuçlarına katlanırsınız
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
Anoreksiya hastası kadın sadece 17 kilo!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı
Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum