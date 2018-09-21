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Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 16:08 | Son Güncelleme

Türk Yıldızları NF-5 2000 jetleri ve THY'nin Boeing 777 uçağı, TEKONFEST İstanbul kapsamında birlikte uçuş yaptı

İSTANBUL (AA) - Türk Yıldızları NF-5 2000 jetleri ve THY'nin Boeing 777 uçağı, TEKONFEST İstanbul kapsamında birlikte uçuş gerçekleştirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ikinci günü de heyecan verici gösterilerle devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları 2010'dan itibaren modernize edilen 7 adet NF-5 2000 jetiyle, THY'nin Boeing 777 uçağı festival alanı üzerinde kol düzeninde uçuş gerçekleştirdi.

Ziyaretçiler büyük bir ilgiyle takip ettikleri uçuşu, cep telefonları ve kameralarıyla kayıt altına aldı.

Katılımcıların alkışlarla karşılık verdiği gösteride, uçakların birbirlerine çok yakın uçtukları görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
TEKNOFEST THY Türk Yıldızları

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