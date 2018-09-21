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Türk Yıldızları ve THY uçağı İstanbul Boğazı'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 19:30 | Son Güncelleme

Türk Yıldızları NF-5 2000 jetleri ve THY'nin Boeing 777 uçağı, TEKNOFEST İstanbul kapsamında Tarihi Yarımada ve İstanbul Boğazı üzerinde uçuş yaptı

İSTANBUL (AA) - Türk Yıldızları NF-5 2000 jetleri ve THY'nin Boeing 777 uçağı, TEKNOFEST İstanbul kapsamında Tarihi Yarımada ve İstanbul Boğazı üzerinde uçtu.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ikinci günü sona erdi.

Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları 2010'dan itibaren modernize edilen 7 adet NF-5 2000 jetiyle, THY'nin Boeing 777 uçağı festival alanı üzerinde kol düzeninde uçuş gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları ve THY'nin Boeing 777 uçağı, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan başladıkları uçuşlarını, Tarihi Yarımada, İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek gerçekleştirirken, uçuş vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Atatürk Havalimanı üzerinden de geçen ekibin gösterisi, vatandaşlarca cep telefonlarına kaydedildi.

Festivalin ikinci günü akşamında Soner Sarıkabadayı da konser verdi.

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