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Türk Yıldızları’na çektiği bu fotoğraf birincilik getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 10:21 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın gösterilerinde çekilen fotoğrafların yer aldığı yarışmada Trabzonlu fotoğrafçı Ali Fatih Akçay, 30 Eylül 2018 tarihinde Trabzon’daki gösteride çektiği fotoğrafla Türkiye birincisi oldu.Trabzon sahil bandındaki Şehitler Anıtı ve Türk Yıldızları’nın aynı karede yer aldığı fotoğrafla, elemelerden sonra yapılan halk oylamasında birinciliği kazanan Ali Fatih Akçay, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Başkan M.

Türk Yıldızları’na çektiği bu fotoğraf birincilik getirdi

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın gösterilerinde çekilen fotoğrafların yer aldığı yarışmada Trabzonlu fotoğrafçı Ali Fatih Akçay, 30 Eylül 2018 tarihinde Trabzon’daki gösteride çektiği fotoğrafla Türkiye birincisi oldu.
Trabzon sahil bandındaki Şehitler Anıtı ve Türk Yıldızları’nın aynı karede yer aldığı fotoğrafla, elemelerden sonra yapılan halk oylamasında birinciliği kazanan Ali Fatih Akçay, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü, birinci olan fotoğrafını hediye etti. Başkan Hacısalihoğlu, Türkiye birinciliği nedeniyle Akçay’ı kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Türk Yıldızları’na çektiği bu fotoğraf birincilik getirdi

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