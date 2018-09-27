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Türk Yıldızları'na hava muhalefeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:06 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Trabzon'un Of ilçesinde yapacağı gösteri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Trabzon'un Of ilçesinde yapacağı gösteri, hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.

İlçe sahilinde düzenlenen etkinlik, Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehter takımının gösterisiyle başladı. Sahil alanını dolduran vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gösterisini büyük heyecanla bekledi.

Gün içinde de etkili olan yağışın devam etmesi nedeniyle gösterinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Bu arada, alana gelen vatandaşları selamlaması için Türk Yıldızları'ndan bir uçak ilçe semalarında bir süre uçuş yaptı.

Türk Yıldızları'nın, 29 Eylül'de Rize ve 30 Eylül'de Trabzon'da gösteri uçuşu yapması bekleniyor.

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Gösteri uçuşu Of Trabzon Türk Yıldızları

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