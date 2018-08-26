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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 21:28 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR’da, Zafer Haftası ve Büyük Taarruz’un 96.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR’da, Zafer Haftası ve Büyük Taarruz’un 96. Yıldönümü kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri akrobasi takımı Türk Yıldızları, nefes kesen bir gösteri yaptı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Barış Manço Konser Alanı’nda gösteri yapan Türk Yıldızları'nı izlemek isteyen vatandaşlar için valilik önünden ücretsiz seferler düzenlendi. Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi takımı olan Türk Yıldızları, 7 uçağın yer aldığı gösteri sundu.

Havalimanından kalkan uçaklar yaklaşık 45 dakika boyunca gökyüzünde 20 ayrı akrobasi hareketi yaptı. Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisi çok sayıda vatandaş tarafından ilgiyle izlendi.

GÖKYÜZÜNDE KALP ÇİZDİLER

Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gösterisini cep telefonları ve kameralarla kaydetti. Gösteriyi Orman ve Su İşleri eski Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Emniyet Müdür vekili Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutan vekili Tamer Sert ve diğer protokol üyeleri de izledi.

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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteriTürk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
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