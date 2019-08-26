Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri

Zafer Haftası’nın 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar’da gösterişi uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteriye imza attı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi semalarında gösteri yapan Türk Yıldızları’nı izlemek isteyen vatandaşlar için valilik önünden ücretsiz seferler düzenlendi. Havalimanından kalkan uçaklar yaklaşık 45 dakika boyunca gökyüzünde birbirinden zor hareketler gerçekleştirdi. Binlerce kişi Türk Yıldızları’nın unutulmaz gösterisini ilgiyle izledi.

7 uçağın yaptığı 20 ayrı akrobasi hareketi izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Vatandaşlar Türk Yıldızları’nın gösterisini cep telefonları ve kameralarla kaydetti. Gösteriyi eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile askeri erkan takip etti. Türk Yıldızlarının şehitler anısına gökyüzünde çizdiği kalp ise uzun süre alkışlandı.

Vatandaşlar gösteriyi beğendiklerini, göğüslerinin kabardığını ve Türk Yıldızları ile gurur duyduklarını belirtti. Gösteri sonunda Türk Yıldızları yer ekibi vatandaşlara bol bol imza dağıtarak fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlar ise gösteriden son derece memnun kaldıklarını belirterek gurur duyduklarını ifade etti.