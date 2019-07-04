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Türk Yıldızları'ndan Of’ta nefes kesen gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

TRABZON'un Of ilçesinde düzenlenen organizasyonda, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı hava akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları'ndan Of’ta nefes kesen gösteri

Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/OF (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Of ilçesinde düzenlenen organizasyonda, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı hava akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı. Gösteri, nefes kesti.
Of Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Türk Yıldızları Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yer alan parkta gösteri gerçekleştirdi. Trabzon Havaalanı’ndan havalanan 8 jetten oluşan Türk Yıldızları ekibinin Of semalarındaki gösterisi nefes kesti. Gösteriyi çok sayıda vatandaş, sahildeki kayalık ve çimenlik alana oturarak izledi.
Türk Yıldızları'nın yaklaşık 30 dakika süren gösteride jetlerin sergilediği akrobatik hareketler izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Gösteri bitiminde telsizle irtibat kurarak ilçe sakinlerine seslenen pilotlar, alçak uçuşlar da gerçekleştirerek kalabalığı selamladı. Heyecan dolu anlar yaşayan vatandaşlar el sallayarak pilotlara karşılık verdi. Gösteriye katılan bazı vatandaşların duygulandığı gözlendi. Türk Yıldızları, Pazar günü de Trabzon’un Toklu Mahallesi sahil mevkiinde gösteri uçuşu yapacak.

FOTOĞRAFLI

Türk Yıldızları'ndan Of’ta nefes kesen gösteriTürk Yıldızları'ndan Of’ta nefes kesen gösteriTürk Yıldızları'ndan Of’ta nefes kesen gösteriTürk Yıldızları'ndan Of’ta nefes kesen gösteri

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