HABER

Türk Yıldızları'ndan prova uçuşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 13:23 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Balıkesir'deki "Mysia Uluslararası Havacılık Festivali" öncesi yaptığı prova, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi

BALIKESİR (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Balıkesir'deki "Mysia Uluslararası Havacılık Festivali"nde gerçekleştirecekleri gösteri öncesinde prova uçuşu yaptı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü'nden kalkan uçakların 17 dakikalık gösterisi, Akçay sahilini dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Körfez Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Adem Kuşçuoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek "Mysia Uluslararası Havacılık Festivali" için genel prova yapıldığını söyledi.

Provayla Türk Yıldızları'nın alan taraması yaptığını ve bölgeyi tanıdığını belirten Kuşçuoğlu, "Festival, 6 Eylül'de saat 15.00'de başlayacak ve 19.00'a kadar devam edecek. Vatandaşlar, bugünkü prova uçuşundan haberdar olmamalarına rağmen yoğun ilgi gösterdi." dedi.

Festivalde 7 uçak ile gösteri yapacak Türk Yıldızları'nın yanı sıra ünlü akrobasi pilotu Oğuzhan Yararcan da solo gösteri sunacak.

Üniversitelerin ve özel uçuş okullarının uçaklarının da performans sergileyeceği festivalde, gyrocopter, paramotor ve yelken kanat gösterileri de yapılacak.

PARTNERKadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?
Muhtardan ABD'ye tepki için 12 bin 450 liralık bağışMuhtardan ABD'ye tepki için 12 bin 450 liralık bağış
Foça'da denize petrol sızmasıyla ilgili adli süreç de başladıFoça'da denize petrol sızmasıyla ilgili adli süreç de başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit festival Havacılık

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mersin'de inanılmaz olay! Hastane önünde araçta doğum yaptı

Mersin'de inanılmaz olay! Hastane önünde araçta doğum yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 81 ilden 'en başarılı' müdürlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 81 ilden 'en başarılı' müdürlerle bir araya geldi

Şirin Payzin'in CNN Türk'teki işine son verildi (Şirin Payzin kimdir?)

Şirin Payzin'in CNN Türk'teki işine son verildi (Şirin Payzin kimdir?)

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

5 kadına kabusu yaşattı

5 kadına kabusu yaşattı

Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti

Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.