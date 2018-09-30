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Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 18:02 | Son Güncelleme

Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon'da gösteri gerçekleştirdi.

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın gösterisini izlemek isteyenler, Trabzon sahilindeki Ayasofya mevkisini doldurdu.

Ortahisar Belediyesince Trabzon Valiliğinin de desteğiyle organize edilen etkinlikte, Türk Yıldızları yaklaşık 30 dakikalık gösteri sundu.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

Gösteriyi, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Jandarma Komutanı Halil Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, il protokolü ile çok sayıda vatandaş izledi.

Türk Yıldızları'nın uçuşunu tamamlamasının ardından Hava Pilot Binbaşı Osman Yığcı, kokpitten vatandaşlara seslendi.

Öte yandan, gösteri öncesi gerçekleştirilen konserde, Sinan Yılmaz ile Zeynep Başkan sevilen eserlerini seslendirdi.

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