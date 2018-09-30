Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri

Fatih TURAN- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da Ortahisar Belediyesi'nce düzenlenen organizasyonda, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı.
Ortahisar Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Türk Yıldızları tarafından Toklu Mahallesi, Ayasofya Camisi alt kısmında yer alan sahilde gösteri gerçekleştirdi. Trabzon Havaalanından havalanan 7 jetten oluşan Türk Yıldızları ekibinin Trabzon semalarındaki gösterisi nefes kesti. Öncesinde Karadenizli sanatçılar Zeynep Başkan ve Sinan Yılmaz'ın konserinin ardından gerçekleştirilen gösteriyi çok sayıda vatandaş sahilden ve Ayasofya Cami'nin bulunduğu çimenlik alanda oturarak izledi.
Türk Yıldızları'nın yaklaşık 30 dakika süren gösterisinde, jetlerin gökyüzüne doğru dönerek tırmanması, birbirlerine yaklaşarak ilerlemeleri, bıraktıkları dumanla kalp oluşturmaları ve yüksek sürat geçişi de izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Gösteri bitiminde telsizle irtibat kurarak Trabzonlulara seslenen Trabzonlu Hava Pilot Binbaşı Osman Yığcı da alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Heyecan dolu anlar yaşayan vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarını sallayarak pilotlara karşılık verdi.
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