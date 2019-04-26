HABER

Türk Yıldızları'nın 'Çanakkale klibi'ne beğeni rekoru

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 14:45 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü törenleri kapsamında iki gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları'nın, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları 'Çanakkale klibi', kısa sürede onbinlerce kişi tarafından beğeni aldı.  Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları, Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü törenleri kapsamında iki gösteri uçuşuna imza attı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü törenleri kapsamında iki gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları'nın, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları 'Çanakkale klibi', kısa sürede onbinlerce kişi tarafından beğeni aldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları, Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü törenleri kapsamında iki gösteri uçuşuna imza attı. Şehitler Abidesi semalarında gösteriler nefes kesti. Gösterinin ardından Türk Yıldızları tarafından hazırlanan 'Çanakkale klibi', sosyal medya hesaplarından, "Kara Muharebeleri’nin 104'üncü yılı Çanakkale gösterilerimizi tamamladık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları olmak üzere, dün de bugün de sancağı düşürmeyen gerçek kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz" yazısıyla paylaşıldı. Klip kısa sürede takipçilerden onbinlerce beğeni aldı.

Klipte, Çanakkale'de gerçekleştirilen gösteri öncesi hazırlıkları ile gösteri sırasında Şehitler Abidesi yer aldı. Ayrıca 57. Alay Şehitliği ile Kilitbahir Köyü Dağı’nda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı görsellerine de yer verildi.

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
“Kent Kültür Söyleşileri”nin bu ayki konuğu Gazeteci Orhan Bursalı oldu“Kent Kültür Söyleşileri”nin bu ayki konuğu Gazeteci Orhan Bursalı oldu
İzmir'deki sendikalardan '1 Mayıs' çağrısıİzmir'deki sendikalardan '1 Mayıs' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel evlendi!

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel evlendi!

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

İçişleri açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

Son dakika: Türkiye, Rusya ve İran'dan ABD'ye ortak tepki

Türkiye, Rusya ve İran'dan ABD'ye tepki

Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu Elif Gökçe Erol tarihe geçti

Gece gündüz gökyüzünde! Tarihe geçti

Ankara'daki tren kazasında ikinci faciaya ramak kalmış

Ankara'daki tren kazasında ikinci faciaya ramak kalmış

Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar

Fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar

Kibele heykeli bulunmuştu! Kurul Kalesi'nde kazılar yeniden başlıyor

'Ana Tanrıça Kibele' orada bulunmuştu! Yeniden başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.