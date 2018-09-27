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Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşuna sis engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:07 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Kuvvetleri bünyesindeki dünyanın sayılı süpersonik akrotimlerinden biri olan Türk Yıldızları ekibinin, Trabzon'un Of ilçesinde yapacağı gösteri uçuşu, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olması üzerine ertelendi.

Emre KOLTUK/OF (Trabzon), (DHA)- TÜRK Hava Kuvvetleri bünyesindeki dünyanın sayılı süpersonik akrotimlerinden biri olan Türk Yıldızları ekibinin, Trabzon'un Of ilçesinde yapacağı gösteri uçuşu, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olması üzerine ertelendi. Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki, dünyanın sayılı süpersonik akrotimlerinden biri olan Türk Yıldızları ekibinin yapacağı gösteri için vatandaşlar Of ilçesi sahilinde toplandı. Bir gösteri uçağının keşif uçuşu yaptığı bölgede, sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle uçuşların yapılamayacağı duyuruldu. Bunun üzerine vatandaşlar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün memleketi Trabzon'un Of ilçesine daha önce hediye ettiği, uçuş ömrünü tamamlayan F-104 savaş uçağını ziyaret etti. İlçe sahilinde oluşturulan platforma sabitlenerek sergilenen ve 'OF-104' adı verilen uçak, vatandaşlardan ilgi gördü.

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