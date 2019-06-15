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Türk Yıldızları’nın Isparta gösterilerine hava muhalefeti engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 18:14 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın, Isparta’daki gösteri uçuşu hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.Türk Yıldızları’nın Güller Diyarı Isparta’da belediye tarafından düzenlenen 2.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın, Isparta’daki gösteri uçuşu hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Türk Yıldızları’nın Güller Diyarı Isparta’da belediye tarafından düzenlenen 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5.Dünya Güzel Koku Günü etkinlikleri çerçevesindeki gösteri uçuşu gök görültülü sağanak yağış nedeniyle, pilotların can güvenliğinin tehlikeye atılmaması adına iptal edildi.
Kentte, 18 yıl aradan sonra ilk kez gösteri uçuşu yapacak olan Türk Yıldızları, dün Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi üzerinde Güller Diyarı Isparta’ya özel gül uçuşu ile birlikte Isparta semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. Prova uçuşunda yapılan gösteriler, izleyenleri adeta büyüledi.
Isparta’daki fuar kapsamında Türk Yıldızları’nın bugünkü asıl gösterilerini izlemek adına binlerce vatandaş Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’ne akın etti. Gösterilere Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, protokol mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Gösterilerin yapılmasına dakikalar kala havalanan Türk Yıldızları ekibi, telsizden Isparta Davraz Dağı bölgesindeki hava şartlarının olumsuz olduğu bilgisini yer ekibi ile paylaştı.
Afyonkarahisar’dan havalanan Türk Yıldızları ekibi, Davraz Dağı bölgesinde olumsuz olan hava şartlarını başka bir bölgeden uçuş yaparak güzergah değişimi yapmak istediğini belirtse de ekip lideri kısa süre sonra yapılacak gösterilerin iptal olduğu bilgisini paylaştı.
Türk Yıldızları’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, “Isparta’daki gösteri uçuşumuz olumsuz meteoroloji nedeniyle iptal edilmiştir” denildi.
Gösterilerin iptal edildiği bilgisi üzerine alanda toplanan binlerce vatandaş üzgün şekilde alandan ayrılırken, bazıları ise gözyaşlarını tutamadı.
Öte yandan, Türk Yıldızları dün kentte muhteşem bir prova uçuşu ile Isparta gülü üzerinden geçerek özel bir gösteri sunmuş ve izleyenlerin adeta nefeslerini kesmişti.

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